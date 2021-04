Som vi har meldt om tidligere har løpsgründer Bjørn Saksberg i Feiring IL flyttet Perseløpet, som i fjor ble arrangert på Sand utenfor Jessheim (Ullensaker kommune), til hjemkommunen Eidsvoll - og mer spesifikt til Hammerås like ved E6-krysset inn mot Eidsvoll sentrum.

I dag ble rundløypa som skal benyttes til alle distansene kontrollmålt av Vidar Dvergedal, sjefsmåler i Kondis. Runden er 2634 meter lang, dvs nesten to hele runder på 5 km, nesten 4 runder på 10 km, så vidt over 8 runder på halvmaraton og så vidt over 16 runder på maraton.

Det nærmer seg løp, siden de nye nasjonale retningslinjene åpner opp for løp på kretsplan i første omgang.

- Umulig å vite om de regionale og lokale innstramningene blir beholdt. De lokale er vel i første omgang til 26. april. Jeg vil ikke spå noe, sier Bjørn Saksberg da vi ber han gjette på dato for første løp i den nye traséen.



Uansett nærmer det seg sesongstart også for Perseløpet.



Løypa som har start/mål ved Ås skole:



Løypa i Google Maps Perseløpet på Strava