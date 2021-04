Kringsjåløpet er 2,7 km langt, og er det første av ti løp i Sørdalskarusellen på Lillehammer organisert av Litrim

Løperne startet enkeltvis eller i mindre grupper med en tilstrekkelig Koronaavstand når det selv passer dem i det aktuelle tidsrommet. De sørger selv for å ta tiden og registrerer denne på nettet i påmeldings- og resultatsystemet. Tiden legges enten inn manuelt eller ved å laste opp gpx-fil fra klokke eller Strava. Tidtakingen i virtuelle løp må bygge på tillit.

Årets løype var tørr og fin, med de fleste dagene var det en noe sur og sjenerende vind.

Det neste løpet i Sørdalskarusellen er Maihaugløpet, også virtuelt løp i perioden.

Resultatene fra løpet finner dere her

Karoline Simpson-Larsen, den gode og kjente langrennsløperen fra IL Vargar, ble suverent raskeste kvinne i Kringsjåløpet. Hun var vel ett minutt foran de nest beste kvinneløpere, skiskytteren Eline Grue, Kvikne og langrennsløperen Karen Marie Håkonsen, Kjellmyra IL. Karoline kommer opprinnelig fra Rollag i Numedal, og bor nå på Lillehammer, der hun studerer idrettsfag ved HINN ved siden av å satse på en topp langrenns karriere. I begynnelsen av årets langrennssesong var hun helt i norgestoppen og var brennhet i VM-diskusjonen. Men rett før jul fikk hun den brutale beskjeden om at hun ikke oppfylte kravene i Skiforbundets obligatoriske helseattest. Hun måtte da legge om treningen og avbryte skisesongen. Hun har nå hatt mere fokus på ernæring og restitusjon, og ser fram til neste langrennssesong. Foto Jørgen Skaug

En del aktive løpere i Lillehammer IF testet formen lørdag formiddag under Kringsjåløpet. Gutta gjennomførte et seriøst opplegg med god oppvarming, full fart fra start og det ingen ting i veien med innsatsen. Og fort gikk det. Fjorårsvinner Petter Johansen knuste bestetiden sin i fjor med tiden 7:46. Med tilsvarende løype i fjor hadde han tiden 8:14. Elmer Mulleri Skalle var sekundet bak med 7:47. Stemningen i målområdet var til å ta og føle på etter de fine resultatene. Nå venter nye utfordringer og kanskje NM i september. De fire raskeste løperne totalt i Kringsjåløpet representerte Lillehammer IF. Foto Finn Olsen

Her starter 26 elever fra NTG Langrenn på Lillehammer fredag morgen kl. 0850 i Kringsjåløpet. Elevene la ned en god innsats og tok ut alt. NTG Langrenn har også lagt inn det neste løpet i Sørdakskarusellen, Maihaugenløpet, som del av sitt treningsopplegg. Fredag 7. mai er det klar for en ny økt. Foto Finn Olsen

Start og mål i Kringsjåløpet er ved den nye Nordre Ål skole. Her ser vi fire av de glade deltakerne i løpet foran skolen, fra venstre Ingebjørg Wikstrøm, June Olausen, Thor Svegården og Christin Larodd Svegården. Foto Jørgen Skaug

Det lyser innsatsvilje av disse løperne fra Øyer Tretten IL som starter samtidig med tilstrekkelig Koronaavstad. Lars Berger i klassse 40 - 49 år ytterst til venstre vant klasse M 40 – 49 år, videre Marthea Bergum, Thea Kvam, Linda Berger (ble vinner av K 30 – 39 år) år og Tia Sandvold. Foto Jørgen Skaug

Et skikkelig spurtoppgjør i klasse 30 - 39 år. Torstein Nakling fra Malvegen Varriors i rød trøye leder knapt på Vegard Rødseth Brede, LSK et par hundre meter før mål. Og begge kom i mål på sterke tider, henholdsvis 9:12 og 9:13. Foto Jørgen Skaug

Det var gledelig stor oppslutning om Kringsjåløpet, også fra de yngste. Hele 88 deltakere var 15 år elle yngre. Her starter tre løpsgutter fra Brøttum IL, alle født i 2009. Foran i rød trøye Erik Lier Fløtlien, deretter Magnus Hammerø Halsa, og bakerst Magnus Grothaug i følge med Christian Halsa (blå overdel og sort bukse) i klasse M 40-49. Foto Jørgen Skaug

Her starter Mandagsklubben, en gjeng aktive trimere i Lillehammer Skiklub, som møtes til felles trening hver mandag, og har Sørdalskarusellen som mål gjennom sommeren. I første rekke fra venstre Roar Mikkelsen i hvit overdel, Sivert Sliper i blå overdel, Per Martin Johansen (som ser på klokka), Ola Rossing Eide i rød overdel, Hege Skari i sort og Bjørg Hagen i blå/rød overdel til høyre. Foto Jørgen Skaug

Kanskje blideste mann i mål under Kringsjåløpet var Erik Skogestad. Det er ikke uten grunn han var stolt over å ha gjennomført løpet. For 1,5 år siden gjennomgikk han en alvorlig hjerneoperasjon. Veien tilbake har vært lang, han er uføretrygdet fra sin legestilling på sykehuset og livet har bestått av opptrening og musikk. Han spiller hver eneste dag innenfor ulke sjangere og spiller i flere band som alle venter på å få komme ut å spille igjen etter koronaen. Erik som også tidligere har vært med i enkeltløp i Sørdalskarusellen og spesielt Kringsjåløpet fordi han bor midt i løypa. Han synes deltakelse i Sørdalskarusellen er en god motivasjon for opptrening - Sørdalskarusellen er et godt folkehelsetiltak, sier Skogestad. Foto Finn Olsen

Søre Ål IL er miljøbevisste, med sykkel til og fra Kringsjåløpet. Vi traff på denne glade gjengen utenfor Håkons Hall. Da hadde de vært på Nordre Ål Skole og løpt Kringsjåløpet og var nå på vei hjem. Her ventet det is på alle etter velfortjent innsats. Vi berømmer Søre Ål IL for flott tiltak. Håper alle hadde en fin dag.

På bildet tv. første rad: Kristin, Elise, Mari, Signe, Trygve, Adrian, Mateo, Even, Emil, Odin og Peder. Bak fv. Kari, Thomas, Evy, Petter, Hans Olav, Kjetil og Guri. Foto Finn Olsen



NTG langrenn brukte det virtuelle Kringsjåløpet som en aktiv treningsøkt. Trener Per Ola Gasmann til venstre sammen med tre av sine elever, Mille Marie Storlien, Oliver Brandvol og Julie Jeistad. Alle har gode erfaringer med Sørdalskarusellen. Brandvol vant klassen M 16 – 19 år tiden 8:44, mens Storlien og Jeistad løp inn til samme tid 10:14 og ble delt vinnere av klasse K 16 – 19 år. Foto Finn Olsen