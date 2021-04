Kondis fører nå også lister over bestetider fra virtuelle løp for veteranklasser fra 40 år og oppover. Listene, som omfatter distansene 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton, blir oppdatert nogenlunde jevnlig med resultater fra virtuelle løp, og fortrinnsvis slike hvor resultatlistene har klasseinndelinger basert på 5-års veteranklasser.

I utgangspunktet tas det med resultater som er innenfor de tidskravene til sølvmerke (avrundet til nærmeste hele minutt) som Kondis har operert med i mange år for hver klasse og distanse med unntak for halvmaraton (*).

Om man videre vil sammenlikne disse merkekravene med veterantabellene (WMA-tabellene) tilsvarer tidene for første år i hver veteranklasse med noen forskjeller omtrentlig 60 % WMA-nivå. De største forskjellene er for de eldste veteranklassene hvor sølvmerkekravene er noe "snillere" enn de tidene som tilsvarer 60 % WMA, mens det for de yngste veteranklassene, med unntak for maraton og halvmaraton kvinner, heller er slik at sølvmerkekravene er litt "strengere" og tilsvarer noe over 60 % WMA.

(*) På halvmaraton tilsvarer tidene mer nøyaktig 60 % WMA for alle veteranklassene.

Listene legges ut på siden: Virtuelle løp: Lister over bestetider

Når det gjelder de merkekravene som Kondis innførte for lengre tid tilbake på distansene 5 km, 10 km, halvmaraton og maraton kan man få fram disse fra siden: Kondis-merker