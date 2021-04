På samme måte som i fjor blir deltakelsen registrert via Vipps til Friidrettsklubben Orion. I tillegg er det ønskelig at alle holder oversikt over antall løp som er gjennomført ved å skrive ut sitt eget startkort. Også etter at det blir mulig å samles til fellesstart på mandager, vil det være mulig å fullføre sesongen på valgfri løpsdag.



Som tidligere er det 6 vårløp (3. mai - 27. juni) og 6 høstløp (23. august - 3. oktober) som som teller. Karusellpremie til alle som har 7 registrerte løp eller mer. Løypene er de samme som de siste 20 årene med 700 m, 1,5 km, 3,0 km og 5,5 km på fine skogsstier i Stavåsen og på Løvbergsmoen bort til Trysilveien for den lengste løypa.