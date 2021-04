Da har vi endelig en god nyhet, mosjonsløpet Trønderjogg går som planlagt på Øya (stadion), tirsdag 27.april, sier løpsleder Even Løkken. Det er Strindheim IL som er arrangør for dette tradisjonsrike løpet som i år arrangeres for 41. gang (42. gang?).

Løpet er også 6. løp i Trøndersk Vinterkarusell 2020-2021.





Start 10 km 2019. I år blir det enkeltstarter. (Foto: Trond Einar Brobakk)​

Bare for de som bor i Trondheim Kommune

- Endelig er vi på plass med mosjonsløp igjen! Vi satser på 200 + 200 deltakere med strenge smittevernstiltak. Men dessverre er dette et løp bare for de som bor i Trondheim Kommune, sier Løkken.

Det blir 5 km med fri enkeltstart mellom klokken 17.45 og 18.15, og det blir 10 km med fri enkeltstart mellom klokken 19.00 og 19.30.

Det tradisjonelle barneløp blir ikke avviklet denne dagen, men flyttes til Leangen Idrettsanlegg (klubbhus), lørdag 8.mai

Påmelding

(åpnes på fredag 23. april)

2018: Trønderjoggens raske løype er kontrollmålt av Kondis

2019: Ebranim Abdulaziz og Mariann Lande vant jubileumsutgaven av Trønderjoggen



Mariann og Ebranim med vinnerlaksen etter å ha gått til topps på 10 km i jubileumslkøpet i 2019. (Foto: Trond Einar Brobakk)





Anne Nevin og Ørjan Kjeldsli med vinnerlaksen for seier på 5 km i 2019. (Foto: Trond Einar Brobakk)​