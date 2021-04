Kondisløpet Vår består av de fem distansene 3-, 5- og 10-kilometer, halvmaraton og maraton. Vår samarbeidspartner Saucony gir bort et skopar til hver av distansevinnerne (beste dame og mann). I tillegg gir de bort fem skopar som trekkes blant de øvrige deltakerne. Totalt bidrar Saucony med 15 par løpesko.



Kan bli dine: Disse flotte Saucony Kinvara 12 kan bli dine om du melder på Kondisløpet vår. (Foto: Saucony)

Vår samarbeidspartner Lululemon, som selger treningsklær, bidrar med 10 gavekort hver på 1000 kroner som trekkes blant deltakerne på en eller flere distanser i Kondisløpet vår. I tillegg gir de bort et gavekort på 200 kroner til de 50 første som melder på Kondisløpet vår.

Kondismedlemmer får 40 kroner i rabatt på startkontingenten på distanser under 21 kilometer og 80 kroner på halvmaraton og maraton.



Komfortable treningsklær: Lululemon har mye spennende en kan bruke gavekortene på. (Foto: Lululemon)



Premier fra Kondisbutikken: Fra Kondisbutikken deler vi ut 2 valgfrie bøker, 8 par Kondissokker og 2 Kondis-T-skjorter (bildet). Premiene blir uttrekkspremier som trekkes blant alle deltakerne.



Team Kondis: Fra Teamkondis.no deler vi ut både en løpejakke og to T-skjorter. Premiene trekkes blant de som har meldt på med Team Kondis som lag. (Foto: Marianne Røhme)

Du får et lodd i uttrekkspremiepotten for hver deltakelse du har i Kondisløpet Vår 2021. Dersom du melder på alle fem løpene, har du fem lodd på uttrekkspremier. Da får du også tilsendt en gratis samlemedalje. Denne har fått nytt design nå i vår.



Mange ulike farger: Våre T-skjorter kan du kjøpe i mange ulike farger. Det er bare å begynne å samle. De er komfortable, tekniske skjorter som passer godt for løpere.





Nye T-skjorter: Fra Kondisløpet Vår 2021 har vi fått nytt design på T-skjortene. Nå løper ikke lenger løpemannen alene, men har stilt seg på startstreken sammen med mange andre. Vi får håpe at det blir framtida snart at du kan løpe Kondisløpet lokalt sammen med mange andre. T-skjorten kan du kjøpe i forbindelse med påmeldingen.



Ny medalje: Fra Kondisløpet Vår 2021 har vi også fått nytt design både på medaljen du kan kjøpe for hver distanse (t.v) og den gratis samlemedaljen som sendes til alle som har fullført alle distansene. Distansemedaljen er på 70 mm i diameter, mens samlemedaljen er på hele 90 mm.

