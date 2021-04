Du er kanskje en av de som har seilt ned bobbanen ved Hunderfossen med hjulbob sommerstid? Nå kan du også få mulighet til å løpe (eller gå) i bobbanen som sto klar to år før OL på Lillehammer i 1994. For samme pris som en enkelt tur ned med hjulbob, kan to personer løpe fire ganger opp den 1,5 km lange bobbanen.

Det er Einar Hagemenn, mannen bak "Hagemann Eventer" som inviterer til et nytt eventyr. Tidligere har han blant annet arrangert virtuelle høydemeterløp, primtalløp og oddetallsløp - og helgen 24.-25. april blir det virtuelt 24-timers løp og virtuelt 24-timers sykkelritt.

10 og 50 km i bobbanen

Nå er det "alvor"; 8.-9. september er det ordinært løp - ikke virtuelt - som står på programmet. Vi snakker om henholdsvis 10 og 50 kilometer i bobbanen, og Einar Hagemann har store forventninger til deltakelsen. Derfor har han reservert bobbanen både lørdag og søndag den andre helgen i september. Lørdag blir det 3 konkurranser over 10 km og søndag blir det ultraløp på 50 km.





- Dette unike løpet er det første i sitt slag i Norge og muligens i verden. Detter er noe du må få med deg, sier entusiatiske Einar Hagemann. Vi i kondis.no husker at det var flere år med ultraløp i en bobbane nord i Tyskland for ca 20 år siden, men det som er helt sikkert er at dette er nytt i Norge og Norden.

Løypa er på 2,54 km. Det løpes nedover på grusvei, ca 1 km, og deretter løper man på betongdekket i bobbanen oppover (ca 1,5 km). Det betyr at deltakerne på 10 km må løpe 4 runder, mens ultraløperne må klare 20 runder hvorav 30 km i selve bobbanen. Det er ca 130 høydemeter per runde, totalt 2600 høydemeter for de som løper 50 km.

Siden bobbanen er opptatt med hjulbob og turister i helgen er arrangement lagt til onsdag-torsdag. Det passer kanskje ikke like bra for alle, men dette er så spesielt at de som trigges av dette nok likevel finner en løsning på det.

- Er du skikkelig tøff, deltar du på alle løpene begge dagene og får en total på 80 km sier Einar, og det er ikke tvil om at det er alternativet han selv ville valgt.





Så fornøyd blir man etter målgang i bobbanen. Her er Einar etter 50-kilometersstuntet i 2020. (Privat foto)



INFO OG PÅMELDING

Prøve hjulbob på sommeren?

Idéen til løpet er ikke tatt helt ut av løse luften. Einar - som hele tiden jakter på spesielle utfordringer også for seg selv - løp 50 kilometer i bobbanen i et privat stunt 15. juni i fjor. Det var så morsomt at han tenkte at andre også måtte få oppleve det samme. Forskjellen på hans stunt og Bobbaneløpet er at Einar løp både opp og ned i selve bobbanen (16 runder), mens deltakerne i september løper grusveien ned igjen.



