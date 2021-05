Elmer Mulleri Skalle som representerer Lillehammer idrettsforening satte løyperekord med tiden 6:59 og ble raskeste herreløper, mens Julie Aspesletten fra Lillehammer ble raskeste kvinne med tiden 8:24.

Løpet ble organisert av Litrim.

Hageland – Andreassen blomster var løpets sponsor.

Resultatene fra Maihaugenløpet finner dere her.

Neste løpet i Sørdalskarusellen, Strandtorgetløpet, går virtuelt i tidsrommet onsdag 12. mai til søndag 16. mai.

Maihaugen er Norges største friluftsmuseum med over 200 hus fra ulike tider. Maihaugenløpet er 2,3 km langt og går i hovedsak på fine grusstier inne på dette flotte museumsområdet. Det var mål på Telthusmoen, der det i år er en utendørs fotoutstilling som viser hvordan friluftsmuseet ble til. Her ser vi Ola Dahl-Hofseth storme mot mål til en syvende plass i kl. 40 – 49 år, ved siden av det historiske bildet av Anders Sandvig på tur ved nordre tjern i 1904.



Ideelt for barnefamilier.



I Sørdalskarusellen, som er inne i sin 40. sesong, er løpene trivelig trim hvor den enkelte selv setter standarden. For mange har nok også disse løpene et sosialt aspekt, der både barnefamilier og ulike treningsgrupper møtes til uhøytidelig konkurranse. Her er to familier samlet etter målpassering. Fv. Oddvar Nygaard Hansen med barna Arve og Ida Marte Ouren sammen med tvillingene Henrik og Martin med mor Kaja Berg Sørensen. Martin synes det var hardt, men. han kom seg igjennom med hopp og sprett oppover bakkene. Kaja synes Sørdalskarusellen er en hyggelig fellesaktivitet. Det å gjøre noe sammen er viktig i denne koronatiden. Sørdalskarusellen er en hyggelig fellesaktivitet. Det å gjøre noe sammen er viktig i denne koronatiden. Foto Finn Olsen.



Trener og løper sammen. En gjeng løpere fra Lillehammer Skiklub som trener fast sammen 1-2 ganger i uka startet også samtidig i Maihaugenløpet. Her ser vi Roar Mikkelsen som leder denne gruppa foran Hege Skari og Torstein Rudihagen som for øvrig ble vinner av klasse 70 – 79 år.



Vinner M 16 – 19 år. Edvard Fossum Olstad fra Øyer-Tretten IL gjorde et kjempeløp og ble vinner av klassen 16 – 19 år med tiden 7:51, her foran den gamle garden Øygarden fra Skjåk.



Trim også for bikkja. Johnny Stenshagen brukte Maihaugenløpet til å en bra trimøkt både for seg selv og bikkja, der de passerer Knutslykkja - en gammel husmannsplass fra Kvam.

Chattegjengen. Denne gjengen la av gårde i et forrykende tempo og løp nesten litt sikksakk for å komme fram. Richard Havstein Melkersen fortalte at de har egen Chatgruppe - Chat Sørdalskarusellen og har et felles mål å løpe karusellen. F.v Richard Havstein Melkersen, Gausdal Landhandleri, Øyvind Hasli Eina Sportsklubb, Christian Rustvåg, Nora Solum, Hallgeir Engen, Team Røysa, Atle Lirhus, Magnus Esberg, Geir Sandbakken. Foto Finn Olsen.



Lenseveien løperforrening på Vingnes, der medlemmene har stor glede av sosialt fellesskap og trene sammen. Her ser vi medlemmene rett før start i Maihaugenløpet, fra venstre Julie Lier, Stian Lier, Jørn Karlsen og Dag Storm Henriksen.



Tannlegen, entusiasten og triatlonutøver Ingvild Gulling hadde tatt med seg hele gjengen sin, kolleger ogefamilie for å løpe Maihaugenløpet. Ingvild omtalte Sørdalskarusellen som verdens beste løpskarusell etter Kringsjåløper og skofter ikke et eneste løp. Hun og hennes bedrift Lillehammer Tannhelse, Gulling og Sæthre er sponsor til Sørdalskarusellen. Med på bildet f.v. Inger Dervo, Henning Lundbakken, Trym Gulling, Ingvild Gulling, Ingunn Lundbakken, Truls Gulling og Emil Sæthre. Foto Finn Olsen.