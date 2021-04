I disse pandemitider har konkurranseglade løpere i stor grad blitt henvist til virtuelle løp, et konsept der du løper hvor du er og registrerer resultatet selv via Strava eller lignende. Noen av de virtuelle løpene har også foregått i spesielle løyper eller segmenter, altså der du må løpe en bestemt løype.

Nå har Oslo Løpsfestival med Geir Jarle Bjørneng i spissen kommet opp med et nytt "virtuelt" konsept. Det forgår i samme løype for alle, men du tar ikke tiden selv, og du har 16 døgn til rådighet for å fullføre løypa en eller flere ganger. Det er påmelding, du får tilsendt startnummer med chip, og du må "bestille" starttid for å unngå for mange samtidige løpere.

Rent praktisk skjer tidtakingen ved at det er satt opp sensorer ved start/slutt på løypa, og kun i bestilt starttid er det mulig å registrere tiden.





Oslo Løpsfestival starter med 1. løp langs Frognerstranda fredag 30. april kokken 12:00, 5 lettløpte kilometer på asfalt. Hele løpskalenderen ser du nedenfor, med link til beskrivelse av de enkelte løpene. Moroa varer et halvt år, med avslutning 10. oktober for det 8. og siste løpet

Les alt om løpene her: oslolopsfestival.no

Se også stor omtale i Avisa Oslo



Festivalkalender KOM I GANG 30.apr 16.mai 5 km Frognerstranda Vest Flatt Asfalt TOPPFART 21.mai 06.jun 7 km Alna-elva ned Øst Nedoverbakke Asfalt TERRENG 11.jun 27.jun 10 km Bogstadvannet rundt Vest Kupert Variert TERRENG 02.jul 18.jul 10 km Nøklevann rundt Øst/nord Kupert Terreng / grus LANGTUR 23.jul 08.aug 21 km TBA Øst/sør Flatt Grus SYREFEST 13.aug 29.aug 4 km Korketrekker’n Vest Motbakke Asfalt LANGTUR / TERRENG 03.sep 19.sep 13 km Maridalsvannet rundt Nord Kupert Terreng FINALE 24.sep 10.okt 5 km Hovedøya Sentrum Flatt Terreng



Geir Jarle Bjørneng og en kollega under testløping langs Frognerstranda 29. april i fint vær. Åpningsdagen i dag ser det ut til å bli enda finere vær! (Foto: Geir Jarle Bjørneng)