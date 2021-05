World Athletics har oppført Karoline Bjerkeli Grøvdals fantastiske tid på sin offisielle rekordliste. Det eneste (store) skåret i gleden, er at det står en, ikke helt ubetydelig, stjerne i margen. Den stjernen betyr at man venter på en såkalt ratifisering. Noe som det dessverre ser ganske håpløst ut for.

- Vår konkurranseavdeling ser på om det er noe som kan bli gjort med løypeoppmåling etter løpet, men ut fra regelverket virker det usannsynlig, skrev World Athletics i en e-post til NRK søndag kveld.







Skjermdump fra World Athletics

Internasjonal oppmerksomhet

At noen senker en verdensrekord i friidrett, offisielt eller ikke, vekker naturligvis oppmerksomhet i idrettsverdenen. European Athletics skriver om Grøvdal som "stormet" inn til 14:39 i sesongdebuten. De trekker også frem at hun senket den norske rekorden på 10 kilometer gateløp i fjor.



Athletics Weekly omtaler også lørdagens løp, og sammenligner med britiske Beth Potters løp på 14:41 tidligere i år. Et løp som var to sekunder raskere enn Beatrice Chepkoech sin verdensrekord, men som heller ikke ble godkjent.



Blant flere som skriver om rekordløpet er Canadian Running Magazine og spanske La Bolsa Del Corredor.



Ingrid Kristiansen er kritisk til rekordjaget

- Det er en nymotens greie å jakte rekorder. Man må hele tiden finne på nye ting å sette rekorder på. Det er litt dumt, et evig kav og stress, uttaler Kristiansen til VG.



Hun mener at Bjerkeli Grøvdal først og fremst bør ha fokus på at hun er i kjempeform og at hun selv vet at hun har løpt så raskt som 14:39. Det er en bekreftelse på at hun er på riktig vei, sier hun.



Kristiansen har selv vært i lignende situasjon. I 1987 løp hun inn til en klar verdensrekord på halvmaraton i Sandnes, men rekorden ble aldri offisielt godkjent. Også den gangen på grunn av manglende oppmåling av løypa.





En fornøyd Bjerkeli Grøvdal etter tidenes raskeste 5-kilometer på gate (Foto: Kondis/Samuel Hafsahl)



Beth Potter led samme skjebne

Tidligere nevnte Beth Potter led altså samme skjebne som Grøvdal. For kun en måned siden løp den raske triatleten inn til en svært overraskende verdensrekord under et gateløp i England. Da hun passerte målstreken trodde hun klokka hadde stoppet for tidlig, men tiden som viste 14:41 - var korrekt. Denne tiden ble da heller ikke godkjent som verdensrekord, blant annet på grunn av manglende dopingkontroll etter løpet.



Les om Beth Potters løp: Verdensrekord i å sette en overraskende verdensrekord



Om Bjerkeli Grøvdals tid blir stående som offisiell verdensrekord vet vi enda ikke, men det ser som sagt lite lyst ut. Allikevel kan vi konkludere med at både britiske Beth Potter og vår egen Karoline, er i særdeles god form i OL-sesongen!