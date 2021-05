Stevnet ble mulig etter samarbeid mellom Midbygden IL, Staal Jørpeland og daglig leder i Rogaland Friidrettskrets, Signe Emilsen.

Været var nærmest perfekt for langdistanseløping for 13 startende. Stevnets to beste, GTIs Andreas Penne Nygård og Aleksander Skurve , løp begge under NM-kravet på 10000 m under Stadionmila i Kristiansand i august. I sesongåpningen fredag løp Penne Nygård 11 sekunder fortere (31:05) og later til å ha en ny sterk sesong i vente. Aleksander Skurve som ryktes å ha løpt 5 km på 14-tallet på trening nylig, bekreftet at det er gjort et godt treningsarbeid det siste halvåret og ble andremann minuttet bak.





Aleksander Skurve ​foran Andreas Penne Nygård fra start. (Foto: Spirit Friidrett)

Kristin Vabø saumfarte bekjentskapskretsen for å slippe å løpe 10000 m alene som dame og fikk følge av klubbkollega Maria Wiig. Etter sesongåpningen å dømme på Tau stadion kan Maria Wiig sikte seg inn godt nede på 35-tallet i sitt neste forsøk. Kristin Vabø forbedret sin 10000m pers fra fjorårets-NM med 41 sek til 36.54.



Maria Wiig (foran) og Kristin Vabø i gang med sesongen. (Foto: Spirit Friidrett)



