Skarphedin Friidrett arrangerer i år Sport 1 Karusellen for sjette gang. I Kirkerunden finner man en 3750 meter lang løype for de eldste, mens barna løper en terrengløype á 450 meter. Nok en gang var deltakelsen kjempegod, og talte til sammen 69 deltakere. Av disse var det 15 som løp barneløpet, og 54 som løp selve Kirkerunden.

Løpsglede og gode tider

At det var moro å løpe løp igjen ble spesielt tydelig i barneløpet.



På Kirkerunden hadde vi dette året puljestart, med totalt tre puljer. Vinner ble Anders Hekkli, med tiden 12.14. Dette var også løyperekord. Han vant to sekunder foran Matias Sunde på 12.16. I kvinneklassen var det Marte B. Nilsen som vant, på tiden 14.46. På andreplass kom Mari Haugenes Elvestad, med 15.09. I klassen for jenter 10-15 år løp Ingvild Horgen avgårde med seieren, på den flotte tiden 15.23. En tid som er en forbedring av personlig rekord med hele 59 sekunder! I klassen for gutter 10-15 år var det Sondre Harstad Rinde som løp først over målstreken, på tiden 13.08.







Pulje 2 er godt i gang, med vinneren av kvinneklassen Marthe Nilsen (nr. 73). Foto: Rune Romnes



Neste løp i karusellen blir allerede 18. mai. Da er det 5 kilometer landeveisløp som står på menyen. Vi ser virkelig frem til detteløpet, og duellen mellom to løpere som er i veldig god form. Anders Hekkli og Matis Sunde er begge gode for tider ned mot 15.30 i et optimalt løp.



Se alle resultater her (EQ timing)







Tre gutter i løypa, i klasse 10 til 15 år. Foto: Rune Romnes







Rawasy Alhasoun på vei mot mål i klassen Jenter 10 til 15 år. Foto: Rune Romnes