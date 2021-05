Med drøyt en uke til er det så langt registrert 887 påmeldinger til 17. Mairaton som arrangeres av Oslo Maraton for andre gang. En forandring fra i fjor, hvor det var 2744 som løp på tid og i tillegg mange som fullførte uten registrert tid, er at løpet i år går over flere dager og kan gjennomføres i tidsrommet 14.-17. mai.

Med 370 påmeldinger ser 10 km eller Jordbærmila, som i fjor, ut til å være den mest populære distansen. Påmeldingene fordelt på distanser:

Barnas minimaraton 126 3*Hurra (3 km) 151 (*) Jordbærmila 370 (*) Halvmaraton 191 Maraton 39 Trippelen (73 km) 9

(*) Omfatter også racing rullestol-klasser

Mer om påmelding, registrering av tid(er)/fullført og medaljer/premier på hjemmesidene: 17. Mairaton