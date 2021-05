Etter å ha gjort en del tilpasninger til smittevern er det nå klart for Askøy på langs den 8. mai. Løpet i fjor ble avlyst på grunn av pandemien, men i år har arrangørene laget et smitteverssikkert arrangement. Det innebærer at det kun har vært 200 startplasser for henholdsvis den fulle distansen på 37,3 kilometer fra Kleppestø til Herdla, mens 200 skal ta den halve distansen.

Den lengste distansen, extreme maraton på 42,2 km utgår i år.

Det er tre organisasjoner som sammen står som arrangører av Askøy på langs, det er Askøy Turlag, Askøy O-lag og Ask Friidrett.

Deltakerne får en veldig variert tur på langs over Askøy, fra Kleppestø i sør til naturskjønne Herdla i nord. Det innebærer at man må komme seg over både stier, skogsveier, motbakker og til slutt rullesteiner før man er i mål på den gamle flyplassen til tyskerne på Herdla.

Av startlisten så ser vi at den inneholder noen sterke navn, slik som motbakkeeksperten Anita Iversen Lilleskare og Anders Kjærevik, begge fra BFG Bergen Løpeklubb. Sistnevnte har løpt mye i terrenget i vinter og kan fort bli den første som dukker opp på Herdla. Sara-Rebekka Færø Linde er en annen sterk løper som stiller opp her.

For mere informasjon om Askøy på langs:

Askøy på langs Facebook-side



Løypen går fra Kleppestø i sør til Herdla i nord.