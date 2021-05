Hareid IL arrangerte i dag eksklusiv halvmaraton. Då det vart kjent at Ålesund Maraton 8. mai berre skulle vere for innbyggjarar i Ålesund kommune, kasta ein gjeng hareisdølingar seg rundt og inviterte til halvmaraton for innbyggjarar i Hareid kommune. No vart det aldri noko av Ålesund Maraton denne datoen. Men det vart likevel eit fint og eksklusivt uoffisielt løp på Hareid denne laurdagen

Einar Orten Trovåg på Hareid fortel til oss:

- Totalt 16 personar frå Hareid kommune deltok på løpet. Av dei sprang 11 halvmaraton og resten 10 kilometer. Løypa vart av det tøffe slaget og inneheldt endå fleire bakkar enn det tradisjonsrike Nordvest Maraton, som går i Hareid kommune i august kvart år. Ikkje uventa vart Jan Endre Rise den første vinnarar av den såkalla Hareid-meisterskapen på halvmaraton. I den tøffe løypa fekk Rise den solide tida 1.22.45. Men Rise fekk tøff konkurranse frå ungfolen, Henrik Hareide Holstad som har forbetra seg mykje sidan i fjor og fekk tida 1.23.52. Vidare følgde fem etter kvart nokså rutinerte langdistanseløparar: Einar Orten Trovåg, Jørn Hjørungnes og Dag H Moldskred (1.28.14, 1.29.22 og 1.33.08). Dameklassen vart vunne av Cathrin Elvanes (1.54.26). Ho kjem frå ein av dei mest kjende idrettsfamiliane på Hareid, men dette var faktisk debuten hennar på halvmaraton. Sterkt i den tøffe løypa! 10 kilometer vart vunne av ein som mange kjenner som ein knallhard midtstoppar for Hareid a-lag og andrelag: Ole André Nevstad Kragset. Han fekk tida 46.05. Andreplassen her gjekk til bursdagsbarnet Ørjan Røyset (50.34). -



Starten gjekk frå Hareid sentrum. Foto: Arrangør

Starten gjekk frå Hareid sentrum. Foto: Arrangør



Cathrin Elvanes vann dameklassen på halvmaraton. Foto: Arrangør

Cathrin Elvanes vann dameklassen på halvmaraton. Foto: Arrangør



Ole André Nevstad Kragset vann 10 km. Foto: Arrangør

