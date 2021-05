https://img5.custompublish.com/getfile.php/4849031.1495.kpbimjuslwkn7u/3J6A1490.jpg?return=www.kondis.noDet 37,3 kilometer lange løpet som går fra Kleppestø på sørspissen av Askøy til Herdla helt nord på øyen går gjennom et variert landskap som inneholder både tett skog, rullesteinstrand, fjell, stier, asfalt og til slutt ruinene etter Herdla fort.

Og i årets utgave ble det løpt så fort at de gamle løyperordene røk. Sara-Rebekka Færø Linde slo sin egen løyperekord fra 2017 med over 21 minutter, til tross for at løypen er litt lenger i år. Og Anders Kjærevik forbedret Thorbjørn Ludvigsens gamle løyperekord fra 2016 med nesten 9 minutter.

Anders Kjærevik kjørte løpet fra start og var aldri i tvil om hvor det bar:

– Jeg kjente det egentlig de første 500 meterne at her hadde jeg dagen, beina var lette som fjær.

– Planen var å bruke litt tid opp til Kolbeinsvarden for jeg visste at andre halvdel av løpet var raskere. Og da jeg så at jeg lå an til 3 timer allerede på toppen der så skjønte jeg jo at dette kom til å gå bra, hvis jeg ikke gikk på en smell. Eivind Svellingen hang på som en klegg så jeg gav på litt ekstra for å riste han av meg.

Anders Kjærevik har bak seg en treningsperiode med store mengder trening, og kan fortelle at han har løpt 37 timer i uken gjennom vinteren. Og med noen dager treningsfri kom overskuddet:

– Den siste uken løp jeg 200 kilometer på tre dager, og så slappet jeg av i to dager.

Anders har bare skryt om løypen i Askøy på langs:

– Det var veldig fin løype og veldig løpbart.

Sara-Rebekka Færø Linde følte også at løpet gikk bra underveis:

– Jeg visste ikke om det gikk fort eller om jeg tok rekorden min, men det fløt fint. Og jeg tror at jeg har en høyere snittfart i år enn det jeg hadde i 2017.

Hennes forrige rekord ble satt i 2017, som var det året hun perset i Bergen Fjellmaraton, så det lover jo godt for Sara-Rebekka til årets Fjellmaraton i juni.

Mailinn Leikvoll fra BFG Bergen Løpeklubb løp inn til en sterk andreplass, også hun under den gamle løyperekorden. Hanne Liland fra Varegg Fleridrett tok tredjeplassen, og også en solid klasseseier i K50-59, en skikkelig prestasjon her altså.

Ketil Monssen, BFG Bergen Løpeklubb, og Benjamin Knutsen fra Dragefjellet Løpeklubb ble nummer to og tre etter Anders Kjærevik.

Askøy på langs ble avlyst i fjor på grunn av koronapandemien, så i år var det stor glede blant arrangører og deltakere at løpet faktisk ble arrangert. For å bringe den innenfor de eksisterende smitteversreglene var det en begrensning på 200 deltakere i hver av de to løypene, hele og halve distansen. Halve distansen hadde start fra Træet. Det ble løpt fort her også, vinnere ble Anette Heimli Jokstad, Velledalen IL - Friidrett og Tor Kristian Ravnanger Innbjør, Northern Runners.

Det var stort sett fint løpevær, men det kom litt regn og en lokal haglebyge ut på dagen.

De tre beste herrer i den den lengste distansen i Askøy på langs: Ketil Monssen, Anders Kjærevik og Benjamin Knutsen.

15 beste menn, lang løype:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 113 Anders Kjærevik BFG Bergen Løpeklubb M30-39 02:46:35 2 96 Ketil Monssen BFG Bergen Løpeklubb M30-39 03:04:21 3 77 Benjamin Knutsen Dragefjellet Løpeklubb M20-29 03:08:40 4 135 Heine Fjellhaug Undheim IL / Løp Sammen Askøy M40-49 03:09:46 5 108 Kristian Ellertsen Dragefjellet Løpeklubb M30-39 03:10:29 6 134 Robert Sigvaldsen Askøy Sportsklubb M40-49 03:13:42 7 116 Eivind Svellingen BFG Bergen Løpeklubb M30-39 03:13:44 8 74 André Aasen BFG Bergen Løpeklubb M20-29 03:15:15 9 179 Klas Færøvik Opptur Motbakkeklubb M50-59 03:16:12 10 106 Karl Pettersson Il Fri, Gampen M30-39 03:16:28 11 166 Geir Storetvedt Skaten Gular M40-49 03:20:45 12 153 Håkon Landro BFG Bergen Løpeklubb M40-49 03:24:37 13 185 Bjørn Harald Bongom Varegg Fleridrett / Fjellgeitene M50-59 03:30:14 14 148 Jon Are Sundland FRI IL M40-49 03:32:53 15 80 Karl Jonas Tronstad Dragefjellet Løpeklubb M20-29 03:33:12

15 beste menn, kort løype:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 294 Tor Kristian Ravnanger Innbjør Northern Runners M40-49 01:27:34 2 289 Tore Meidell Mundheim KJERRGARDEN M40-49 01:40:36 3 246 Sakarias Breivik Ask Friidrett M14-17 01:42:29 4 292 Sjur Breivik Ask Friidrett M40-49 01:42:30 5 374 Thomas Bekkenes Fabu-9A Skole Gutter 01:44:35 6 341 Mikal Lønøy Fabu-9B Skole Gutter 01:44:43 7 288 Håkon Gulliksen Stord Mint M30-39 01:45:09 8 291 Henrik Litland STRUSSHAMN M40-49 01:52:11 9 300 Finn-Ole Haugland Varegg Fleridrett M60-69 01:55:14 10 293 Frode Malt STRUSSHAMN M40-49 01:55:29 11 285 Steffen Romarheim Team Ung og Lovende M18-19 01:55:59 12 286 Malvin Furnes Berland Berland Løpeklubb M20-29 01:57:22 13 399 Marius Håpoldøy Fabu-9B Skole Gutter 02:03:55 14 196 Espen Abbedissen KJERRGARDEN M30-39 02:06:40 15 296 Trond Erik Nilsen ERDAL M40-49 02:08:00



Mailinn Leikvoll inn til andreplass, også hun under den gamle løyperekorden.

15 beste kvinner, lang løype:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 198 Sara-Rebekka Færø Linde Varegg Fleridrett K30-39 03:20:09 2 35 Mailinn Leikvoll BFG Bergen Løpeklubb K30-39 03:35:30 3 60 Hanne Liland Varegg Fleridrett K50-59 04:11:44 4 48 Gunn-Elisabeth Fauskanger KJERRGARDEN K40-49 04:22:52 5 53 Elisabeth Kristoffersen HAUGLANDSHELLA K40-49 04:42:11 6 42 Sølvi Abbedissen TERTNES K40-49 04:45:52 7 65 Monica Moe ERDAL K50-59 05:01:51 8 47 Anita Svarstad Greenland HAUGLANDSHELLA K40-49 05:03:36 9 62 Johanna Haaland Loddefjordløperne K50-59 05:05:52 10 44 Elisabeth Karlstad Hæve HAUGLANDSHELLA K40-49 05:07:55 11 39 Marie Lavik Løp Sammen Askøy K30-39 05:17:37 12 33 Sandra Opdahl RÅDAL K30-39 05:20:40 13 34 Kristin Grevstad FYLLINGSDALEN K30-39 05:34:09 14 45 Hilde Aabrekk-Sørensen ERDAL K40-49 05:43:01 15 70 Turid Rognsvåg OS K60-69 05:44:07



15 beste kvinner, kort løype:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 262 Anette Heimli Jokstad Velledalen IL - Friidrett / Velledalen IL K30-39 01:30:59 2 263 Tonje Lunden Gjeitrem Tonje Lunden Gjeitrem K30-39 01:39:50 3 265 Linn Åse Bergsvik Løp Sammen Askøy K40-49 01:46:21 4 275 Marit Gjermstad Varegg Fleridrett K50-59 02:01:50 5 260 Vilde Abbedissen KJERRGARDEN K14-17 02:06:40 6 413 Celine Stenseth Fabu-9A Skole Jenter 02:10:51 7 329 Tina Hilleren Fabu-9B Skole Jenter 02:15:48 8 267 Kristin Sunde KLEPPESTØ K40-49 02:20:11 9 277 Kirste Sandness Team Sandness K50-59 02:21:21 10 361 Linda Korneliussen Fabu Skole Lærer 02:21:45 11 283 Kari Gjerstad Storrø Ask Friidrett K70-79 02:25:56 12 367 Tindra Fromreide Fabu-8A Skole Jenter 02:31:15 13 321 Sofie Fromreide Fabu-8B Skole Jenter 02:31:21 14 387 Marielle Folkestad Fabu-8B Skole Jenter 02:33:34 15 423 Nora Liatun Fabu-8A Skole Jenter 02:35:26



Starten har gått fra Kleppestø, her er det den raskeste og fremste puljen som løper ut.









Da gjenstår det bare å løpe 37,3 km før man er på nordsiden av Askøy.



I første del av løypen skal løperne over Kolbeinsvarden, som er det høyeste fjellet på Askøy. Etter dette var Anders Kjærevik for seg selv.

Det er et variert landskap gjennom løypen. Her er det tett granskog, men med en slags sti. Kristian Ellertsen og Benjamin Knutsen klarer det greit.



Hele løypen er godt merket og ryddet av en ivrig dugnadsgjeng, noe som gjørt den til et fint turalternativ.



Noe steder må løperne krysse veien, her ved Lonevann.

Siste del av løpet går på Herdla, som er en egen øy helt nord på Askøy. Her har Øystein Birkeland kommet seg over broen ut til Herdla. Stedet ble brukt til flyplass av tyskerne under krigen siden det er en ganske så flatt område. Nå er det et stort naturreservatet med et rikt fugleliv.

Her er det strandliv for Sølvi Abbedissen. Kanskje ikke så helt greit med løs rullestein når man har løpt i 30 kilometer.

Hanne Liland løper inn til en sterk tredjeplass og en klar klasseseier i K50-59.



Over hele Herdla ser man spor etter tyskernes installasjoner fra den andre verdenskrigen. Her passerer Thomas Straume et slikt minne.

Dette er vel det nordligste punktet på Herdla og Askøy, men dessverre fot Peter Bruvik og de andre løperne må de en liten sving sørover igjen før målet dukker opp.



Gunn-Elisabeth Fauskanger løper inn som fjerde beste kvinne i den lengste løypen.



Elisabeth Kristoffersen, inn til femteplass.

En av løperne passerer minnestenen over seilskuten "De Zee Ploeg" som endte her i 1817 etter en storm. Målet var egentlig Amerika.



Bjørn Harald Bongom.

