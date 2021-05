(Alle foto: Samuel Hafsahl)

Med et generelt arrangementsforbud i Oslo er det ikke så lett å få avholdt noe innen idrett, men arrangør Tjalve laget en stafett som i hvert fall ga oss noen spennende oppgjør mellom lagene innen klubbene fra Oslo og Akershus friidrettskretser.



Mellomdistansestafetten bestod av etapper på 1200 meter, 400 meter, 800 meter og 1600 meter. Det stilte 5 lag for både kvinner og menn.

For kvinnene ble resultatene slik:

Plass Startnr. Klubb Tid Diff. vinner 1 24 Tjalve 11:21,0 0:00.00 2 21 Tyrving IL 11:28,7 0:07.65 3 22 Sportsklubben Vidar 11:56,2 0:35.23 4 27 Ås IL 13:03,4 1:42.35 5 26 Lyn 13:21,9 2:00.89



På den første etappen på 1200 meter stilte de tre favorittlagene med følgende løpere: Tjalve, som var den antatt største favoritten, stlte med Malin Edland. Hun tok føringen fra start og var den som dro de andre to som fulgte bak henne, 18 år gamle Pernille Karlsen Antonsen fra Vidar mens Tyrving hadde Christine Næss på denne etappen.

Det ble raskt en luke fra disse tre ned til lagene fra Lyn ski og ÅS IL .

Ved veksling til andre etappe var det disse tre lagene kampen stod mellom, altså Tyrving, Vidar og Tjalve.

På den andre etappen fikk lagenes sprintere prøve seg, her var det en 400 meters etappe. Etter en samlet trio de første 300 meterne fikk Ingrid Rismark fra Vidar og Katesi Ertzgaard fra Tjalve et sekunds forsprang på Tyrvings lag de siste 100 meterne inn mot veksling, der leverte de pinnen videre til 3. etappe-løperne. Her hadde Tyrving 400-meterspesialisten Marie Skjæggestad, som raskt hentet inn de to andre lagene igjen. Tjalve hadde her Solveig Vråle og for Vidar løp Anna Marie Nordengen Sirevåg. Dette var en 800-meters etappe som Solveig Vråle tok initiativet på og satte fart. Marie Skjæggestad hadde ikke problemer med å følge på, mens Vidars løper her falt mye av. Inn mot veksling klarte Solveig Vråle å dra i fra Marie Skjæggestad og hun leverte pinnen videre til Sigrid Jervell Våg, som har vist seg som litt av en gullgrossist på 1500 meter i NM og terrengløp de siste årene. Tjalve fikk på denne etappen 3 sekunder på Tyrving, mens Vidar lå 12 sekunder bak.

På den 1600 meter sisteetappen ble det likevel ikke rått parti for Tjalve og Sigrid Jervell Våg, det viste seg at Sigrid Alvik fra Tyrving ikke ga noe ved dørene, og da det ringte for siste runde var det fremdeles bare tre sekunder mellom disse to lagene. Inn mot mål økte Sigrid noe, og hun vant for Tjalve, 4,6 sekunder foran Tyrving. Vidar gikk inn til tredjeplassen.

5 lag stilte til start på kvinnenes stafett. På første etappe: Ås IL (Mina Lilleheier), Lyn IL (Hanna Andersen), Tjalve (Malin Edland), Sk Vidar (Pernille Antonsen) og Tyrving (Christine Næss).



Stafetten ble raskt en kamp mellom disse tre jentene og lagene deres, Tjalve, Vidar og Tyrving.



Lagene fra Lyn og Ås IL måtte se de andre få en luke som de aldri klarfte å tette. Her er Hanna Andersen og Mina Lilleheier på første etappe.

Kaitesi Ertzgaard løper 2. etappe for Tjalve.



Ingrid Rismark løper 2. etappe for Sk Vidar.

På 3. etappe ble det et oppgjør mellom Marie Skjæggestad fra Tyrving og Solveig Vråle fra Tjalve. På denne 800 meter lange etappen holdt disse to sammen helt til siste langsiden mot mål, der klarte Solveig å spurte fra Marie og leverte pinnen 3 skunder foran. Disse sekundene ble avgjørende for utfallet av stafetten.

3. etappe for Vidar:

Når Solveig Vråle leverer pinnen til Sigrid Jervell Våg virker det som om stafetten er avgjort, når man tar i betraktning av at Sigrid er en av Norges beste 1500-meterløpere.

Anna Marie Nordengen Sirevåg løper siste etappe for Vidar. Hun må se at de to foran ikke lar seg hente inn. Sigrid Jervell Våg har kontroll på sisteetappen og gir ikke fra seg noe.

Sigrid Alvik fra Tyrving ga ikke noe ved dørene, hun holdt stort sett avstanden frem til Sigrid Våg og førsteplassen, men klarte ikke å hente inn noe.



Marit Haslie løper sisteetappen for Ås.



Tuva Brusveen-Jensen på sisteetappen for Lyn Ski.

Laget til Tjalve som vant “Vårens vakreste stafett 2021” : Sigrid Våg, Kaitesi Ertzgaard, Malin Edland og Solveig Vråle.