(Alle foto: Samuel Hafsahl)

Det ble ikke noe av den forventede duellen mellom Tjalves Ferdinand Edman mot Ull/Kisas Sigurd Skjelseth på den siste etappen over 1600 meter i stafettoppgjøret på Bislett. Allerede på den første etappen måtte Fredrik Sandvik på Ull/Kisas lag se at det ble en god luke frem til Tjalve og BUL, og den avstanden ble aldri tettet.



5 lag på herrenes stafett på Bislett: Fredrik Sandvik (Ull/Kisa), Markus Einan (BUL), Bastian Antonsen (Lyn Ski), Andreas Schwencke (Kamp/Vestheim), Tobias Grønstad (Tjalve).

Fra start prøvde Fredrik Sandvik å legge opp til et lureløp på den 1200 meter lange førsteetappen, han åpnet rolig og det var ikke noen av de andre lagene som ønsket å utfordre ham. Både Markus Einan på Tjalve og Tobias Grønstad på BULs lag er gode 800-meterløpere som nok regnet seg som sterke kort hvis det skulle avsluttes som et spurtoppgjør, og de la seg her bare etter Ull/Kisa. Fredrik Sandvik har mer sin styrke på litt lengre distanser, fra 1500 meter og oppover. Den eneste som prøvde seg på de første rundene var Andreas Schwencke, Kamp/Vestheim.

På den tredje runden slo Fredrik Sandvik om takten og økte tempoet kraftig. Markus Einan på Tjalve og Tobias Grønstad fulgte greit på mens de to andre lagene ble hektet av i det harde tempoet. Men så viste det seg at etter en halv runde i turbofart så var det Fredrik Sandvik som ikke klarte å holde farten til Tobias Grønstad, og dermed ble Fredrik Sandvik og Ull/Kisa hektet av de to fra Tjalve og BUL, og som da vekslet 3 sekunder foran ham.

Ut på den 400 meter lange andreetappen var det Joachim Sandberg på Tjalves lag som dro til, han regnes nettopp som en 400-meterspesialist. Bak ham fulgte BULs Snorre Bonesmo som ikke hadde problemer med farten, faktisk gikk han forbi Sandberg rett før veksling. Og Thomas Roth fra Ull/Kisa mottok pinnen fra Emil Nordahl 6 sekunder etter at de to hadde vekslet før ham.

På tredje etappe ble det et 800-meteroppgjør mellom de to tidligere klubbkompisene Luca Thompson på Tjalve og Leon Douglas på BULs lag. Luca var tidligere i BUL men representerer nå Tjalve. Bak dem jobbet Thomas Roth med å korte inn forspranget til disse to, men måtte se at han ikke fikk tatt inn mer enn halvannet sekund.

Siste etappe var 1600 meter lang, og da var Tjalve i god posisjon med Ferdinand Edman som ankermann, han har vært den beste 1500-meterløperen i landet etter Team Ingebrigtsen de siste årene. BUL avsluttet med Simon Steinshamn, og han fulgte godt på i rygg på Ferdinand. Sigurd Ruud Skjeseth fortsatte BULs forsøk på å hente inn de to i front, og han jaget godt på uten å lykkes.

Da det ble ringt for siste runde trykket Ferdinand Edman på gasspedalen og Simon Steinshamn måtte slippe ryggen hans.

Dermed ble det Tjalve som vant også både mennenes og kvinnenes stafett i denne baneerstatningen for Holmenkollstafetten.

Sindre Buraas som var ekspertkommentator for streamingen til NRK vurderte det slik at «Ull-kisa gikk på en taktisk smell på første etappe».

Resultater herrer:

Plass Startnr. Klubb Tid Diff. vinner 1 29 Tjalve 09:45,8 0:00.00 2 36 BUL 09:48,8 0:02.98 3 38 Ullensaker/Kisa IL 09:58,9 0:13.08 4 34 Kamp/Vestheim IF 10:43,9 0:58.03 5 35 Lyn 11:34,0 1:48.13



Fredrik Sandvik åpnet rolig, den eneste som prøvde å utfordre var Andreas Schwencke (Kamp/Vestheim).



Så fyrer Fredrik Sandvik opp tempoet. Markus Einan og Tobias Grønstad følger ham greit.



Ut på den 400 meter lange andreetappen er det Joachim Sandberg på Tjalves lag som drar til, BULs Snorre Bonesmo følger greit.



Emil Nordahl i Ull/Kisa-drakten jakter på de to lagene foran, men kommer ikke nærmere.



Eirik Børsten, (Kamp/Vestheim).



Petter Aadland (Lyn Ski).



På tredje etappe ble det et 800-meteroppgjør mellom de to tidligere klubbkompisene Luca Thompson på Tjalve og Leon Douglas på BULs lag.



Thomas Roth (Ull/Kisa) jakter på Tjalve og BUL, men klarer ikke å hente mer enn 1,5 sekund av de 6 sekundene som det er opp til lederlagene.



Petter Bakken (Lyn Ski)

På siste etappe står det endelige slaget mellom BUL og Tjalve, representert ved Simon Steinshamn og Ferdinand Edman.



Sigurd Ruud Skjeseth fortsetter jakten, men heller ikke han klarer å komme seg opp til BUL og Tjalve.

Petter Bakken veksler til Magnus Sedeniussen på Lyn Ski, like før de blir tatt igjen med en runde av Tjalve.



Ferdinand Edman kan løpe Tjalve i mål som stafettvinner.