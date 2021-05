I de tre foregående stevner av type Arne Risa Classic har det vært Marius Vedvik som har tatt seieren på denne 3000-meteren, som er hovedøvelsen på stevnet, men i år var det Simen Halle Haugen som hadde mest kraft i beina da spurten startet på den siste runden.

I feltet med de beste løperne var den Sondre Hoff fra Gular som hadde fått oppgaven med å være hare, og han dro jevnt etter et skjema til en sluttid på 8 minutter.

Etter de første 800 meter var det 5 løpere som dro fra resten av feltet: Sondre Hoff, Marius Vedvik, Simen Halle Haugen, Mats Hauge og Sigurd Ruud Skjeseth. Denne gruppen løp jevnt og fint etter skjemaet sitt. Etter 1600 meter ga hare Sondre Hoff seg, etter dette vekslet Marius Vedvik og Simen Halle Haugen.

Litt bak disse fire løperne i tet fulgte en fulgte en kvartett med Trym Tønnesen i front, disse lå an til en avslutning til 8:15.

I gruppen i front fikk Sigurd Ruud Skjeseth litt problemer med farten og måtte gi et par meter til Marius og Simen.

På den siste svingen inn mot mål dro Simen Halle Haugen til med en spurt som Marius ikke klarte å svare på, han vant på tiden 7:57.18. Bak ham startet også Sigurd Ruud Skjeseth spurten sin og hentet opp de tapte meterne, men klarte ikke å hente inn Marius.

Simen Halle Haugen var godt fornøyd med løpet og å få testet spurten sin:

– Man er alltid litt usikker på spurten nå på starten av sesongen så jeg sparte den så lenge som mulig, men det svarte godt.

– Det var en fin gjennomkjøring før Per Halle Invitational 22. mai.

Marius Vedvik sa om sitt løp:

– Løpet for min egen del gir jeg terningkast 3. Jeg har fått gjort en veldig god treningsjobb i vinter, men blir litt tung inn mot løpet. Spesielt siste 200 meter er jeg skuffet over, der gikk det knapt framover. Samtidig tror jeg at 7 .58 på 3000 er et godt utgangspunkt for 5000 i Tønsberg om 10 dager.

Som altså er datoen for Per Halle Invitational 22. mai.

Resultatliste menn 3000 meter, begge eliteheat

Pos Bib Name TEAM Time Lane 1 68 Simen Halle Haugen RUNA 7:57.18 PB! 2 114 Marius Øyre Vedvik GULA 7:58.15 3 102 Sigurd Ruud Skjeseth ULLK 7:58.64 4 67 Mats Hauge GULA 8:01.20 PB! 5 59 Mathias Flak STEKJ 8:10.29 PB! 6 48 Anders Bjørndal GNE 8:10.76 PB! 7 112 Trym Halvard Sagstuen Tønnesen HALD 8:13.38 PB! 8 65 Erik Tangen Gundersen SKJAL 8:17.93 PB! 9 106 Marius Garmann Sørli ASK 8:18.08 PB! 10 88 Erik Lomås SALA 8:22.15 11 74 Vebjørn Hovdejord SNGG 8:22.90 PB! 12 95 Trygve Feidje Mjelde OST 8:24.88 PB! 13 107 Johannes Teigland GULA 8:25.39 PB! 14 93 Philip Anders Anthelme Massacand GNE 8:25.64 15 87 Markus Loftås OST 8:25.87 PB! 16 41 Mathias Vanem Aas STEKJ 8:26.84 PB! 17 63 Matias Andersen Førde GULA 8:28.64 PB! 18 53 Simen Hernes Ellingsdalen STEKJ 8:38.24 19 85 Bjørnar Sandnes Lillefosse GULA DNS 20 118 Sondre Arne Hoff GULA DNF 21 64 Magnus Gjerstad OST DNF

Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957