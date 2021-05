(Alle foto: Jostein Borkhus)

Det som var ment som et helt privat testløp for å senke sine personlige 10 km-rekorder utviklet seg til en mønstring av hele 40 løpeglade i svogerne André Berge og Amund Sigstad bekjentskapskrets i Elverum 16. mai. Dermed måtte deltagerne deles i to kohorter med eget samlings- og oppvarmingsområde ved Skogmuséet og start med to minutters mellomrom. Russen og mange kjente lagde liv og røre og heiet langs gang- og sykkelstien mellom Leiret og Heradsbygd og ga løperne en forsmak på nasjonaldagen samt en reell følelse av å være med på et løp igjen.





Espen Fossen (fra v.), Rønnaug Skille og Arne Brenna førte an fra start i kohort 2. (Foto: Jostein Borkhus)

Stor løpeglede

Løypa er ikke så flat som en kjøretur sørover Solørvegen kan gi inntrykk av med flere små dumper og to lengre slake stigninger som gir 50 høydemeter totalt og mål 10 meter høyere enn start. Litt regn fra morgenen av og litt motvind ga ikke helt optimale perseforhold, men likevel ble det mye perseprat i målområdet. Tidtaking ble gjort ved hjelp av Strava som jo er godt nok i disse tider og løpet var helt gratis og uten startnummer og premiering. Det la slett ingen demper på motivasjonen der løpere med 60 års aldersspredning viste ekte løpeglede dagen før dagen.

Fra to løpere til to fulle kohorter

Feltet ble delt i to etter antatt sluttid, og blant de 20 raskeste dannet det seg en tetduo som holdt følge i 7 km da Håvard Ellefsen sa takk for følget til Torje Sandaker Syslak og tok seieren med 20 sekunder på 36:22. Erlend Stafset fulgte rett bak som 3. mann på 37:10.





Det var bare russen som kunne følge Håvard Ellefsen mot mål ved idrettsplassen i Heradsbygda. (Foto: Jostein Borkhus)

Blant kvinnene var Lene Nylund nær ved å greie sub-40 minutter, men fikk registrert 40:07 som eneste kvinne i første pulje. I andre kohort løp Rønnaug Skille inn til 2. plass på 44:30 og Kristin Vardebakken tok 3. plassen på 46:30.





Lene Nylund mot mål fulgt av et kobbel mannlige sub-40 jagende løpere. (Foto: Jostein Borkhus)

Hvor mange som fikk registret PB på mila vites ikke, med det var tydelig at det uformelle løpet var kjærkomment og ga den ekstra motivasjonen som skulle til for å yte sitt beste for å teste potensialet etter en lang periode med fokus på trening.

Kreativ famile

Grunlovsmila var for øvrig ikke første gang duoen Amund Sigstad og André Berge, godt hjulpet av hele familien, disket opp gratistilbud for oss løpeglade. I fjor høst var det Oslo Maraton som ble løpt virtuelt i nærmiljøet og i senest for en måned siden arrangerte de sin egen utgave av Østmatka Virtual Backyard Ultra.



Her kan du lese om og se bilder fra de to arrangementene:

Åtte løp Østmarka Virtual Backyard Ultra sammen i Elverum

Oslo Maraton Sigstads Edition





Amund Sigstad greide så vidt å holde unna for nevø Lucas Berge (13) i familieløpet som så mange andre fikk gleden av å delta i. (Foto: Jostein Borkhus)

1 Lene Nylund 40:07

2 Rønnaug Skille 44:20

3 Kristin Vardebakken 46:30

4 Vilde Sollien 47:12

5 Kristin Sigstad 50:15

6 Sintija Vagale 51:00

7 Miriam Brandt 53:39

8 Stine Hogseth 54:31

9 Lone Korsmo 57:39

10 Mari Solberg 1:01:00

11 Hanne Sigstad 1:03:05

Menn:

1 Håvard Ellefsen 36:22

2 Torje Sandaker Syslak 36:42

3 Erlend Stafset 37:10

4 Ulf Erik Strand 38:59

5 Ole Skogsrud 39:18

6 Fredrik A.Lindstad 40:13

7 Tomas Krogstad 40:28

8 Christoffer Hvammen 40:33

9 Askild Bø 40:36

10 Amund Sigstad 40:50

11 Lucas Berge 41:04

12 André Berge 42:10

13 Bjørn Høye 42:30

14 Steffen Johansen 42:31

15 Steffen Magnor 42:41

16 Ivan Ole Fossbakk 43:20

17 Arne Brenna 44:29

18 Espen Fossen 45:06

19 Andreas Moen 45:13

20 Harald Bakken 46:28

21 Rolf Bakken 46:30

22 Stein Hjermstad 47:22

23 Espen Sørby 47:49

24 Jan Petter Engelund 49:17

25 Fredrik Eng 49:50

26 Lars Kleiven 49:59

27 Jarle Busterud 51:13

28 Joakim Hogseth Foss 51:44