Fire løp er allerede avviklet i årets terrengkarusell i Kristiansand.

1. løp:

Terrengkarusellen åpnet med 790 deltakere på Sparebanken Sør-løpet

2. løp:

Folk strømmer tilbake til karuselløpene etter en meget redusert fjorårssesong

3. løp:

Over 1000 deltakere på Terrengkarusellens 3. løp

4. løp:

Dårlig vær var ingen hindring på Terrengkarusellens 4. løp





Det femte løpet serverte to løyper. Den "vanlige" på 3,6 kilometer, og "Milslukeren" på 7,3 kilometer. Som i forrige uke, gikk traséen også denne uken gjennom Baneheia. Jan R. Hansen har sendt oss en rapport som oppsummerer det meste.





Bånetjønna. Flotte omgivelser for terrengløp. Foto: Arild Vehus

Walters løype i Baneheia

Kr. Himmelfartsdag har hver vår en lei tendens til å legge beslag på en torsdag, og denne gangen var det Walters løype i Baneheia som måtte skyves litt fram, og fikk kanskje svi for dét. Karuselldeltakerne er vanedyr, og at en tirsdag aldri blir en fullgod erstatning, begynte man å ane tidlig, til tross for at akkurat denne tirsdagen, med Utvalget til stede, faktisk ble en aldeles nydelig dag, klart beste på temperatur hittil i sesongen. Men når gjennomføring av løypa i tillegg kunne gjøres på mandag og onsdag, og begge dagene fikk regnvær, var det kanskje ikke så underlig at det ble tungt å få til et resultat som ga gjenlyd.

Men da de siste registreringene tikket inn onsdag kveld, var det tydelig at det var gjort en meget god innspurt på den litt regnvåte dagen. Over 200 økte den foreløpige tellingen med, og dermed nådde vi likevel et bra deltakertall, tett oppunder sesongens første løp. Det ble også klart fra tilbakemeldinger at en viss uvitenhet hadde rådd om hva opplegget for karuselløpet ble denne annerledes-uken.

Før korrigeringen for etternølere viser opptellingen et deltakertall på 780, fordelt på 385 jenter og 395 gutter.

Valg av milsluker-distansen har ordentlig tatt av i år, idet 166 (21 %) valgte 2 runder i denne løypa.



Vi registrerte snaue 10 rene debutanter, mens henimot 30 startet sesongen med dette løpet, slik at vi nå har 1306 deltakere som er i gang.





Bånetjønna passerer man ofte når man løper Terrengkarusellen i Kristiansand. Foto: Arild Vehus



Resultater

Til tross for at vi fortsatt ikke får arrangere tidtakingspuljer, er det gledelig mange tider i resultatlisten. Stor honnør særlig til dem som også oppgir løpstiden sin, selv om den ikke skulle være direkte konkurransedyktig. Men de som har minst grunn til å skjemmes over egen tid, var følgende løpere:

Vanlig løype

Av jentene i vanlig løype ble den raskeste totalt Monica Mjåland Thortveit (16:23), foran meget unge Lisa Mjaaland (16:43), deretter Lisbeth Jensen Gallefoss (17:14), Hilde Frafjord Follesø (17:33) og Synnøve Thomassen (17:47).

Hos guttene ble denne gangen Finn Kollstad (14:11) sterkest, foran Finn Terje Uberg (15:11), Terje Fredriksen og Andreas Herstad Dolmen (begge 15:12) og Kjetil Karlsen (16:10).



Milslukeren

På milslukeren ble Helene Gallefoss (36:24) klart beste jente, foran Inger Britt Bakstad (42:02) og Dung Tuyet Nguyen (42:25).

Av guttene ble det broderlig delt seier mellom Kristian og Erik Emanuelsen (begge 33:28), like foran Kenneth Sløgedal (33:44).



Flott gjennomført igjen av Terrengutvalget, som denne gangen hadde Åge Holgersen som løypesjef, når John Humborstad tok seg et velfortjent avbrekk på gården i Nordfjord.

God 17. mai ønskes alle før vi møtes videre til vårens og forsommerens 5. siste løp!



SE ALLE RESULTATER FRA 5. LØP (PDF)



Terrengkarusellens hjemmeside

Facebook



Neste løp:

BDO-løpet 4,5 km og 9,2 km

Neste uke går turen til Jegersberg, og BDO-løpet, som har start/mål på Grønn slette, med løypelengder på 4,5 km (vanlig løype) og 9,2 km (milsluker).

Løypa vil være merket for gjennomføring fra tirsdag 18/5 kl. 10 til og med torsdag 20/5 kl. 18. Nettregistrering er mulig frem til torsdag kl. 21. Utvalget blir kun på plass torsdag 20/5, men da helt fra kl. 12 til kl. 18. Merk at originalløypa måtte modifiseres litt for å gjøre det lettere å finne frem med den moderate merkingen som vi synes vi må praktisere når løpet går over flere dager.