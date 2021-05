Løvstakken Opp arrangeres førstkommende lørdag 15. mai. Løpet har vært arrangert årlig siden 2012.

Løvstakken Opp er en kombinasjon av et sosialt friluftsarrangement for hele familien, et uhøytidelig mosjonsløp og en motbakkeløps konkurranse.

Arrangørklubben TIF Viking melder om at det i år vil bli et lite arrangement, under trygge rammer. I skrivende stund er det 113 antall påmeldte. Påmelding er fortsatt åpen og vi har plass til flere løpere.

I konkurranseklassen blir det en egen seedet gruppe med de aller raskeste løperne.

Det blir medalje og flott deltakerpremie til alle. I tillegg blir det premiering til de tre beste i konkurranseklassene (pengepremier og gavekort). Arrangøren trekker også ut gavepremier å startnumrene blant alle som deltar.

Mer info på www.lovstakkenopp.no

Det er TIF Viking har overtatt arrangementet av Løvstakken Opp. Løpet har de siste årene blitt arrangert av BFG Bergen Løpeklubb. Det ble opprinnelig startet opp av ildsjelen Patricia Viviane Alme Flataker.