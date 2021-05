Vidar Sæverud har sendt oss rapport fra årets utgave av Storavatnet Rundt (6,5 kilometer i en kupert løype).



Tidlegare år har deltakinga vore mellom 100 og 300 personar, i løpet som snart kan feira 40-årsjubileum.

Arnfinn Folgerø har vore med heile 36 ganger. Løyperekorden har den ikkje ukjende hinderløperen Tom Erling Kårbø, frå tida han var medlem i Bremnes idrettslag i ungdomen på rett over 21 minutt. Grunna koronaregler var arrangementet i år svært redusert i storleik, men deltakarane gav utrykk for at det var veldig kjekt å få konkurere igjen.





Gaute Farestveit og Sjur Østensen i fint driv. (Foto: Privat)

Omlag 30 deltakarar stilte til start, av dei 21 i mosjonsklassen. Åsmund Nesse frå arrangørklubben Bremnes vann det 6,5 kilometer lange løpet på tida 23.28 føre sin yngre bror John Nesse. Til Kondis sin utsendte seier Åsmund at det var herleg med revansj mot lillebror, etter å ha tapt med knapp margin mot han under fjorårets virtuelle løp. Tredjeplassen gjekk til Magnus Isdal Stokka.



Resultater Mosjon Herrer (6,5 km)

Plass Løper Tid 1 Åsmund Nesse 23:28 2 John Norseth Nesse 23:58 3 Magnus Isdal Stokka 24:24 4 Bjørn Håvard Bjørkelund 24:30 5 Eirik Nitter 25:34 6 Johan Bjelland Håstø 26:38 7 Viktor Østensen 27:53 8 Raymond Gjerde 28:03 9 Mats Rissmann-Bredesen 28:28 10 Thomas Sæverud 29:52 11 Lars Østensen 31:28 12 Vidar Sæverud 31:36 13 Gaute Farestveit 34:25 14 Isak Farestveit 34:57 15 Olav Farestveit 34:58 16 Sjur Østensen 36:49 17 Brage Farestveit 37:52 18 Bjørn Kjetil Sørvik 43:44

Dameklassen vart vunne av 17 åringen Helene Sæverud, ho fullførte løpet på tida 35.00. Helene var ikkje heilt nøgd med tida på løpet sitt, då ho var veldig tung i pusten. Likevel synes ho det var veldig kjekt å delta. Brit Mari Farestveit og Selma Sørvik følgde på dei neste plassane.



Resultater Mosjon Damer (6,5 km)

Plass Løper Tid 1 Helene Sæverud 35:00 2 Britt Mari Farestveit 37:53 3 Selma E. Sørvik 43:43 Hildur Sofie Nesse DNF







Brit Mari og Brage Farestveit etter passering 3 kilometer på Sjøvoll. (Foto: Privat)