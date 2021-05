Bislett Games stevnesjef Steinar Hoen, bekreftet onsdag kveld det vi har håpet på - Det blir altså Bislett Games torsdag 1. juli. Arrangøren håper også på at det hele kan arrangeres med publikum på tribunen. Faktisk såpass mange som 5000 tilskuere. Bislett Games inngår i Diamond League.



Steinar Hoen forteller at man mest sannsynlig er inne i den såkalte "Åpningsfase 3" når vi kommer så langt som til 1. juli, noe som i så fall betyr at man kan ha ti kohorter med 500 tilskuere i hver. Samtidig bemerker han at ingen billetter vil legges ut for salg, før man er sikre på at det faktisk kan la seg gjennomføre med så mange tilskuere.



Norske stjerner på startstreken

Tradisjonen tro, vil vi se de fleste av våre største friidrettsstjerner på Bislett Stadion denne kvelden. Karsten Warholm stiller opp på 400 meter hekk, og brødrene Ingebrigtsen skal fordele seg på 3000 meter og en engelsk mil. Hedda Hynne skal løpe 800 meter og Karoline Bjerkeli Grøvdal stiller opp på 5000 meter.





Vi får se Hedda Hynne på 800 meter. (Foto: Bjørn Johannessen)



I tillegg ser det ut til at vi kan håpe på noen store internasjonale navn.

- Med utgangspunkt i EUs vaksinepassordning skal det være mulig å få inn internasjonale stjerner, sier stevnesjef Hoen til NRK.



For de som frykter kollisjon mellom Bislett Games og fotball-EM, kan vi opplyse om at førstenevnte stevne vil ligge på hviledagene i EM.