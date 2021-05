Monica Balto Anti ved Sirbma-Sirma idrettslag har sendt oss denne rapporten, og Osvald Walle har stått for fotograferingen.



Arrangeringen av årets Vårslippløp ble noe hektisk i sluttspurten av to årsaker. Årets snesmelting stoppa opp og den delen av løypa som går gjennom skog var ufremkommelig. Sittevernreglementet kunne også stoppet opp for regional deltakelse. Et lokalt firma fikk brøytet opp skogsveien slik at det igjen ble mulig å komme seg gjennom traséen. Fem dager før løpet fikk vi tillatelse fra kommuneoverlegen og politiet for å få avholde løpet, da de anså at det var god kontroll på smittesituasjon i vårt område og våre rutiner.



Vi fikk annonsert til alle påmeldte løpere at løypa var blitt åpnet og at løpeglade fra våre nabokommuner kunne delta. Været var flott og vi så virkelig frem til at løpsdagen skulle komme. Veldig gledelig så vi også at det kom inn flere påmeldinger enn vanlig.





Erlend Skippervik Sæthre (nr. 42) er Sirma ILs sterke triathlonutøver som kom til løp rett etter ett par dagers treningssamling med milsluking på sykkel. Her i hælene på Tobiassen (9) (Foto: Osvald Walle)



Værendring truet løpet

Løpsmorgenen våkna vi derimot til 1 plussgrad, og at snøen hadde lavet ned. Da så det plutselig håpløst ut igjen og jeg må innrømme at jeg begynte å tvile på om noen løpere ville møte opp. Derfor fremmet jeg forslag til gruppa om at vi burde utsette løpet en uke. Men svaret var klinkende klart: Vi løper! Litt snø, regn og vind det tåler vi. Vi bor i Arktis!





Tuija Timonen (nr. 22) og Risten Somby (nr. 17) på vei opp en av bakkene i løypa. (Foto: Osvald Walle)



God og riktig avgjørelse

Det var en god avgjørelse å arrangere allikevel, for det endte med rekorddeltagelse med hele 61 startende! Forrige deltakerrekord i samme løype var 42 deltakere fra Barfrostløpet i 2018, og det er tydelig at interessen øker fra år til år ved at vi faktisk arrangerer løp. Vårslippløpet ble i år arrangert for andre gang, i samme løype som vi pleier å holde Barfrostløpet i november hvert år.





Sekreteriatet med Camilla Kalliainen i gult (leder i friidrettsutvalget) og Marianne Balto. Monica Balto Anti (leder i idrettslaget) sitter og noterer passeringstider. (Foto: Osvald Walle)



Løpstraseen går delvis i skogen men mesteparten er på asfalt. 70 høydemeter gjør at den ikke er den raskeste og letteste løypa, og spesielt ikke i år med mye nedbør og vind i forkant. Løyperekorden innehas av Piera Tobiassen på 31:59 (Barfrostløpet 2018) og Miriam Hellstrøms løyperekord for kvinner på 41:18 (også fra Barfrostløpet 2018) ble ikke truet denne gang, men sterke tider ble likevel levert av flere løpere og mange slo egne personlige rekorder.



Vinnerene i år ble Piera Tobiassen med tiden 32:50 og Tuija Timonen med tiden 44:20.



Startnummer 9, Piera Tobiassen, løper mot mål i ensom majestet. (Foto: Osvald Walle)

Kvinner // 10.000 meter

Plass Løper Tid 1 Timone Tuija, Sirbmá-Sirma IL 44:20 2 Somby Risten, Sirbmá-Sirma IL 45:36 3 Johannessen Berg Marte 47:45 4 Aslaksen Marion, Sirbmá-Sirma IL 47:48 5 Solbakk Synnøve, Sirbmá-Sirma IL 51:12 6 Kitti Målfrid, Sirbmá-Sirma IL 58:31 Virtuelt Fediuk Eva Jeanette 57:07

Menn // 10.000 meter

Plass Løper Tid 1 Tobiassen Piera, Ilar IL 32:50 2 Skippervik Sætre Erlend, Sirbmá-Sirma IL 34:41 3 Mikkelsen Espen, Hirmasti IL 36:27 4 Kaspersen Svein Roger, Kirkenes og omegn skiklubb 36:52 5 Harila Lauritz, Hirmasti IL 37:49 6 Biti Helge Tveit 38:35 7 Lodding Håkon 39:53 8 Ravna Per Torleiv, Sirbmá-Sirma IL 39:55 9 Onseng Jan Julius, Hirmasti IL 41:38 10 Johansen Petter Dervola, Sirbmá-Sirma IL 42:01 11 Olsen Eirik 42:45 12 Ravna Helge, Sirbmá-Sirma IL 43:15 13 Nilsen Tormod, Sirbmá-Sirma IL 45:22 14 Johannessen Kevin, Sirbmá-Sirma IL 46:10 15 Larsen Johnny, Sirbmá-Sirma IL 46:29 16 Hauge Tor Ivar, IL Forsøk 49:24 17 Mjelde Bjarne, Sirbmá-Sirma IL 49:51 18 Malin Stig, Sirbmá-Sirma IL 50:21 19 Hansen Ulf Børre, Sirbmá-Sirma IL 50:28 20 Kristoffersen Daniel 52:29 21 Store David, Nesseby IF 52:31 22 Hansen Daniel, Speedo Runnerz 53:44 23 Malin Steinar, Sirbmá-Sirma IL 58:02 24 Somby Ole Henrik, Sirbmá-Sirma IL DNS Virtuelt Pettersen Ole Georg, Sirbmá-Sirma IL 40:50 Virtuelt Varsi Agnar, Sirbmá-Sirma IL 43:56

Kvinner // 4300 meter

Plass Løper Tid 1 Gaski Heidi 24:42 2 Soleng Kristin 24:52 2 Pettersen Karin, Sirbmá-Sirma IL 24:52 4 Westlien Renate, Sirbmá-Sirma IL 25:29 5 Muosat Soohee Bae, Sirbmá-Sirma IL 27:57 6 Tobiassen Ane 29:29 7 Somby Gøril Agnarsdatter 30:30 Virtuelt Soldat Berit Johanne 37:59 Virtuelt Anti Marit Ravna, Sirbmá-Sirma IL 25:19 Virtuelt Anti Nancy, Sirbmá-Sirma IL 27:42 Virtuelt Hansen Marthe S., Sirbmá-Sirma IL 26:41

Menn // 4300 meter

Plass Løper Tid 1 Muosat Samuel Jovnna Bae, Sirbmá-Sirma IL 16:05 2 Balto Ørjan, Sirbmá-Sirma IL 23:30 1 Reiersen Johan Harila (G14), Polarstjernen IL 26:59 Virtuelt Balto Jan Helge, Sirbmá-Sirma IL 19:21