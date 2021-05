– Det var en trist beslutning å ta, men slik situasjonen er hadde vi ikke noe annet valg enn å avlyse. Vi har hatt en god dialog med EA hele veien, og siden vi ble tvunget til å avlyse i år, har vi startet en dialog med EA om muligheten for å arrangere det tilsvarende mesterskapet i 2025. Disse planene støttes også av byrådsleder i Bergen, Roger Valhammer og ordføreren i Vestland fylke, Jon Askeland, sier LOC-president, og styremedlem i NFIF, Ragnfrid Llano.

– Vi har snudd alle stener, hatt gode dialoger med myndighetene og sett på alle muligheter, herunder også på mulighetene til å få fritak fra dagens karantenebestemmelser ved innreise. Men signalene fra myndighetene var at det ikke ble ansett som mulig å gi et slikt unntak for dette mesterskapet, og det var heller ikke mulig å få et definitivt svar på når karantenekravet kunne bli opphevet.

Utsettelse ikke mulig

– Basert på denne tilbakemeldingen var det heller ikke mulig å utsette EM i Bergen til en senere dato, og det eneste alternativet var derfor å avlyse, sier Llano.

– Vi forstår at dette var en vanskelig beslutning å ta, og at det er en beslutning som utelukkende er basert på de norske karantenebestemmelsene, sier fungerende EA-president Dobromir Karamarinov i en kommentar.

– Vi vil takke Norges Friidrettsforbund og LOC for den innsatsen som er lagt ned for å prøve å få til et fritak for disse bestemmelsene, og for at de fortsatte forberedelsesarbeidet i denne svært vanskelige perioden. Det er en trist dag for sporten vår, spesielt for utøverne, men også for alle LOC- og EA-medlemmene som jobbet med arrangementet, avslutter han.

Selv om det var umulig å utsette arrangementet i Norge vil EA i løpet av de kommende ukene undersøke muligheten for å finne en ny arrangør av årets EM U23 på en ny dato i 2021, mest sannsynlig etter OL 2020 i Tokyo.



