Etter at innmeldingsfristen for resultater hadde gått ut 20. mai var det registrert 1010 deltagere som hadde løpt på tid i årets 17. Mairaton som gikk i perioden 14-17. mai. I tillegg kommer fire deltagere i racing-klassen og to i para-klassen på 3 km og en kan videre regne med at det var ganske som i likhet med i fjor fullførte uten å registrere egen tid. Den reelle deltagelsen kan dermed ha vært adskillig nærmere påmeldingstallet som var på i overkant av 1700, et tall som likevel er noe mindre enn deltagelsen i fjor hvor det var så mange som 2744 som løp på tid.

Flest deltagere var det på 10 km eller Jordbærmila med 490 og ser man på deltagelsen på alle distansene var denne som følger:

Deltagere 3 km 151 10 km 490 Halvmaraton 302 Maraton 62 Trippelen 5 Sum 1010

Av de mange gode tidene som ble oppnådd var flere fra løpere i ungdoms- og veteranklassene. På ungdomssiden bør nevnes Martin Ukkelberg Sløgedal (G16-17 år ) som vant 3 km på 9.08, mens Ole Hermann Røhr som løper i veteranklasse M40-44 år vant 10 km på 32.50. På kvinnesiden oppnådde Synøve Brox som har blitt årets veteranløper de seneste to årene og som løper i veteranklasse K60-64 år et sterkt resultat med 40.26 og 3. plass blant kvinner totalt på 10 km.

De fem beste på hver distanse blant kvinner og menn :

3 km menn

1 1722 Martin Ukkelberg Sløgedal NOR Marnardal IL B16-17 GPS 0:09:08 2 1654 Inge Hasund NOR Bøler IF Friidrett M40-44 GPS 0:09:28 3 125 Frode Osen NOR M24-34 * 0:10:10 4 1079 Alexander Hernes NOR Fossum IF B16-17 GPS 0:10:15 5 1647 Bjørnar Torsen NOR Team Renault NXTRI M35-39 GPS 0:10:21

3 km kvinner

1 1720 Ingrid Ukkelberg NOR Marnardal IL F35-39 GPS 0:10:29 2 1261 Liv Richter NOR F24-34 GPS 0:10:56 3 1508 Gro-Ingvild Bondal NOR F24-34 * 0:12:39 4 525 Celia Heger NOR F35-39 GPS 0:13:45 5 201 Kelly Borsick NOR Trondheim & Omegn Sportsklubb F40-44 GPS 0:13:49

10 km menn

1 491 Ole Hermann Røhr NOR Rygge IL M40-44 GPS 0:32:50 2 1072 Pål Erik Johnsen NOR Skeid M35-39 GPS 0:33:27 3 161 Erlend Ousdal NOR Speededge United M24-34 GPS 0:34:57 4 1497 Bjørnar Degnes NOR M24-34 GPS 0:37:02 5 1439 Håvar Forsell Ohma NOR Ås IL M35-39 GPS 0:37:11

10 km kvinner

1 1447 Camilla Bønøgård NOR Tistedal F24-34 GPS 0:36:32 2 1471 Christina Ingebrigtsen NOR Sandnes IL F24-34 GPS 0:40:20 3 989 Synøve Brox NOR SK Vidar F60-64 GPS 0:40:26 4 1216 Stine Vethe NOR F24-34 GPS 0:41:43 5 1699 Camilla Hesbøl NOR F24-34 * 0:41:47

Halvmaraton menn

1 1545 Erik Fossen Nilsen NOR IK Hind M24-34 GPS 1:11:57 2 1620 Fredrik Nordhaug NOR Spirit Friidrett M24-34 * 1:14:43 3 1490 Anders Mjåtveit NOR Varegg Fleridrett M24-34 GPS 1:17:59 4 1723 Steffen Andreassen Sand NOR Spring Sør-Varanger M24-34 GPS 1:20:56 5 1615 Jo Ringheim NOR M24-34 GPS 1:21:06

Halvmaraton kvinner

1 1614 Sylvia Nordskar NOR OSI F24-34 GPS 1:23:33 2 177 Inga Mageli NOR F24-34 GPS 1:25:35 3 89 Vilde Johansson NOR F24-34 GPS 1:31:59 4 1107 Sigrid Oen NOR NTNUI/Oslofjord triatlon F22-23 GPS 1:34:36 5 647 Gro-Ingvild Bondal NOR F24-34 GPS 1:36:03

Maraton menn

1 1623 Egil Løken NOR Team Sportsmanden M50-54 GPS 3:15:07 2 975 Mads-Jørgen Haugen NOR M24-34 GPS 3:20:14 3 531 Peter Jensen DEN Romerike Ultraløperklubb M40-44 GPS 3:21:00 4 789 Lars Andree Tveit NOR M18-21 GPS 3:21:52 5 73 Per Andre Naustvik NOR Norwegian Vikings OCR team M24-34 GPS 3:26:33

Maraton kvinner

1 1516 Asta Ellingvåg NOR OSI F35-39 GPS 2:55:59 2 1303 Dorte Løvhaug Johnsen NOR F40-44 GPS 3:45:23 3 476 Silje Sande NOR F24-34 GPS 3:49:57 4 1099 Monika Merket NOR F45-49 GPS 4:01:18 5 1221 Malin Vestli NOR F35-39 GPS 4:09:36

Trippelen menn (3 deltagere)

1 1335 Sebastian Conrad Håkansson NOR Svorkmo NOI M24-34 GPS 4:50:17 2 328 Stian Kroken NOR Kjose IL M24-34 GPS 8:13:39 3 134 Daniel Salvesen NOR Romerike Ultraløperklubb/Risør IL M50-54 GPS 9:46:09

Trippelen kvinner (2 deltagere)

1 1052 Ida Slorafoss NOR Romerike Ultraløperklubb F24-34 GPS 7:00:31 2 1413 Karina Lie NOR Team Lie F24-34 GPS 10:31:10

Alle resultater: 17. Mairaton

Se også Kondis omtale (medlemssak): Sebastian Conrad Håkansson forteller om 17. mairaton-trippelen