Med fravær av Timothy Cheruiyot var Jakob Ingebrigtsen den store favoritten på 1500 meteren. Feltet var likevel godt med tre meget formsterke australiere, og med jamt kraftig vind ble det ikke akkurat noe lettere å løpe ifra konkurrentene.



Men rogalendingen viste at han i tillegg til å være i god form også behersker tøffe forhold. Da Steward McSweyn fulgte harene ut fra start, la Jakob seg i rygg på den allsidige australieren. Der ble Jakob til det var én runde igjen. Da glei han opp i tet og med sin progressive langspurt tok han safta ut av både McSweyn og Oliver Hoare som til slutt var nærmest Jakob.



Vinnertida ble 3.36,27 etter et litt ujevnt løp med de tre første rundene på 56,37, 58,14 og 1.00,12. Jakob hadde godt med krefter igjen og løp sisterunden på 56,27. Luka til de to australierne ble på henholdsvis 31 og 105 hundredeler. Med Matthew Ramsden i tillegg på en femteplass, med 3.37,97, så var den australske laginnsatsen strålende.



Jakob Ingebrigtsen fikk på sin side den formbeskjeden han gjerne ville ha.



– Det var nærmest umulig å springe fort, men samtidig er det viktig å vinne sånne løp der man ikke får springe i ro og fred på en rett linje, fortalte Jakob til NRK etter løpet.



– Harene gjorde en veldig god jobb med å gå ut i en ganske bra fart. Samtidig er det så dårlige forhold at farten går så mye opp og ned på de ulike langsidene, at det blir veldig vanskelig å få en god følelse på hvordan farten er. Da blir det ganske kjapt et taktisk løp som handler om å vinne, og det er veldig gøy å være tilbake og samtidig vinne, sa Jakob som så ut til å ha temmelig god kontroll.



Svenske Kalle Berglund fikk det tøft og brøt. Danske Andreas Lindgreen hadde heller ikke noen god kveld og endte på ellevteplass med 3.51,46.



Overraskende seier til Mohamed Katir på 5000 m

På forhånd var kenyanske Nicholas Kimeli den store favoritten på 5000 m med pers helt nede på 12,51,78. Han gjorde da også mye av drajobben underveis, men den spanske overraskelsesmannen Mohamed Katir leverte en meget sterk sisterunde og vant på 13.08,52. Det var pers med hele 42 sekunder på Katis som opprinnelig kommer fra Marokko og som tidligere har satsa mest på 1500 m. Han har i år løpt så fort som 3.33,62, så 23-åringen ser ut til å ha både fart og utholdenhet. 13.08 var rett og slett sterkt i slike tøffe forhold med vind og kaldt regn.



Henrik Ingebrigtsen var offensiv ut fra start, men fortalte etterpå at det hadde kosta ganske mye å henge på.



– Det var tungt fra første meter og på hver eneste fartsjustering som det ble en del av siden farten ble økt på medvindssidene. Jeg måtte jobbe hele vegen, og det positive var at jeg får ei grei tid på en dårlig dag. Jeg er ikke fornøyd, men det var en fin reality check, fortalte Henrik til NRK etter løpet. Han la til at han tror det kan gå fortere i neste forsøk, som han antok ville bli i Diamond League-stevnet i Firenze 10. juni.



Nå ble tida til Henrik 13.27,07, noe som holdt til en tiendeplass. Tida var norsk årsbeste med god margin til den gjengen som hadde løpt fort under Per Halle Invitational kvelden i forveien.





Henrik Ingebrigtsen mente at grunnformen er god, men følte at han mangla overskuddet som trengs for å løpe virkelig fort. (Arkivfoto: Sylvain Cavatz)



Laura Muir sørga for heimeseier på 1500 m

Laura Muir var enda større favoritt enn Jakob Ingebrigtsen på 1500 meteren. Hun viste seg da også å være vel så suveren. Etter en avventende første del av løpet avslutta hun sterkt og vant på 4.03,73. Avstanden ned til Rababe Arafi fra Marokko var på hele 4 sekunder, og bare fire kvinner løp under 4.10. Det sier noe om de krevende forholda.



1500 meteren for kvinner var stevnets siste øvelse, og de 2000 tilskuerne som hadde fått adgang til stevnet, fikk i alle fall varma seg på en britisk distanseseier på en heller kald og forblåst kveld. Så kommer nok de gode tidene etter hvert når Diamond League-sesongen fortsetter i varmere strøk.



Laura Muir hadde enda større avstand til konkurrentene nå enn det hun hadde under 1500 meter-finalen i EM i Berlin i 2018. (Arkivfoto: Bjørn Johannessen)



