Fem løp er allerede avviklet i årets terrengkarusell i Kristiansand.

1. løp:

Terrengkarusellen åpnet med 790 deltakere på Sparebanken Sør-løpet

2. løp:

Folk strømmer tilbake til karuselløpene etter en meget redusert fjorårssesong

3. løp:

Over 1000 deltakere på Terrengkarusellens 3. løp

4. løp:

Dårlig vær var ingen hindring på Terrengkarusellens 4. løp

5. løp:

780 deltakere gjennomførte Walters løype i Terrengkarusellen





Som vanlig har vi fått en fyldig og fin oppsumering av karusellens Jan R. Hansen



BDO-løpet i Jegersberg

Vi følte virkelig at våren var kommet i Jegersberg, da vi torsdag i strålende sol tok oss rundt i fine løyper, omgitt av grønne bjørketrær og glitrende tjern. Helhetsinntrykket av de 3 dagene som var dispo-nible til gjennomføring av 6. karuselløp, var også veldig hyggelig, selv om deltakerne som på den litt kjøligere onsdagen kom ut for styrtregn på etter-middagen, kanskje ikke er helt enige.

Deltakerne fordelte seg også greit på de arrangerte dagene, idet vi fikk ca. 200 både tirsdag og onsdag, og snaut 500 siste dagen.

Mye ros for løypen, som var en god blanding av grusvei og skogsstier.

Før korrigering for deltakere som ikke rakk å registrere seg, står vi med et deltakertall på 883, fordelt på 423 jenter og 460 gutter, ca. 100 flere enn forrige løp startet på.

Med tøffere lengde på milsluker-distansen denne gangen var det ikke fullt like stor andel som prøvde seg på denne, idet 157 (ca. 18 %) valgte 2 runder.

9 nye løpere hentet seg startnummer, mens totalt 30 startet sesongen med dette løpet, slik at vi nå har 1337 deltakere som er i gang.





Resultater // Vanlig løype (4,5 km)

Av jentene i vanlig løype fikk vi en veldig sterk vinnertid på Anne Haaland Simonsen (19:02), godt foran en tettere flokk, med unge Lisa Mjaaland (20:56) like foran Anne Kari Borgersen (20:58), Monica Mjåland Thortveit (20:59) og Lisbeth Jensen Gallefoss (21:15).



Hos guttene skilte de 2 første seg ut, med Finn Kollstad (17:27) sterkest denne gangen, foran Terje Fredriksen (17:38), deretter Finn Terje Uberg (18:43), Tarjei Breiteig (18:48), Vidar Håverstad og Arild Magne Gundersen (begge 19:07).



Resultater // Milslukeren (9,1 km)

På milslukeren ble Sigrun Drangsholt (50:29) best, foran Marte Bue (51:00) og Inger Britt Bakstad (51:35). Av guttene var Jørgen Solli Strøm-Olsen (38:38) godt i front, før Jan Askland (39:57) og Kenneth Sløgedal (41:44).



Glimrende gjennomført igjen av Terrengutvalget!



Neste løp:

Unicon-løpet 3,8 km og 7,6 km

For 7. karuselløp neste uke går turen til Odderøya, og Unicon-løpet, som har start/mål på den store plenen som karusellen ofte tidligere arrangerte fra. Løypa er den samme som ble brukt på Aktivitetstur /karuselløp i juni i fjor, og løypelengdene er 3,8 km (vanlig løype) og 7,6 km (milsluker).



Løypa vil være merket fra mandag 24/5 (2. pinse-dag) til og med torsdag 27/5 kl. 18



Nettregistrering kan gjøres allerede fra fredag 21/5, siden det er fullt mulig å ta seg rundt i løypa i pinse-helgen vhja kart og løypebeskrivelse.



Utvalget blir som vanlig til stede på avslutnings-dagene, onsdag kl. 15-18, samt torsdag helt fra kl. 12 til kl. 18.