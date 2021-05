I fjor ble løpet arrangert virtuelt, mens det i år kunne avikles noe mer i retning av normalt. Arrangør Vindafjord IL har sendt oss en rapport fra 2021-versjonen av Ølmedal Rundt.

Vindafjord IL kan sjå tilbake å nok eit vellykka Ølmedal Rundt, nummer 38 i rekkja. Denne gongen i litt anna form enn normalt.

Heile arrangementet var i forhold til Covid 19 retningslinjer som blant annet betyr at det maksimalt kan vera 200 deltakarar. Ved å dela opp dagen i to forskjellige arrangement – eitt for trim/gåklasse frå kl 10:00 til 13:00, og deretter den aktive klassen med start i grupper på 25 frå kl 14:00, var det mulig å overhalda retningslinjene. I den aktive klassen var det 5 puljer, altså opp mot 125 påmeldte fordelt på dei aktuelle klassane. Trim/gåklassen var naturlig litt redusert dette året på grunn av corona-situasjonen. Vindafjord IL håpar på «normalt» arrangement neste år, og med mange fornøgde deltakarar på start.

Det blei ny vinnar i Ølmedal Rundt i år. Tom Erik Karlsen som representerer Ølen vidaregåande skule vant på fine 21.51, tett følgd av fjorårsvinnar Ragnar Stølsmark frå GTI Friidrettsklubb i Stavanger. Han fekk tida 21.57. På 3 plass følgde Lars-Olav Måkestad Apold frå Gular med 22.00. Heile 12 løparar kom under 23 minutt dette året. Dette vitnar om bra kvalitet i gruppene. I dameklassen gjekk seieren oppskriftsmessig til Maryna Novik frå IF Klypetussen med tida 24.38. Fin tid det også. Frøya Mjølsnes frå Skjalg vart nr 2 på 25.28 og Helena Hope nr 3 på 27.42.







Premieplasser for senior-løperne. Maryana Novik tok seieren i kvinneklassen (igjen), mens Tom Erik Karlsen vant herreklassen for første gang.



Damer

Plass Løper Tid 1 Maryana Novik, IF Klypetussen 24:38 2 Freya Mjølsnes, Skjalg IL 25:28 3 Helena Hope 27:42

Herrer

Plass Løper Tid 1 Tom Erik Karlsen, Ølen VGS Idrettsfag 21:51 2 Ragnar Stølsmark, GTI Friidrettsklubb 21:57 3 Lars-Olav Måkestad Apold, Gular 22:00





Fine prestasjonar også i årsklassane frå 12 – 16 år.





Premiepall for aldersklassen 15-16 år



Jenter 15-16 år

Plass Løper Tid 1 Marie Hjørungdal Vika, Hjelemland IL 28:52 2 Kristiane Teig, Sauda IL 30:00 3 Tuva Aarekol, Vindafjord IL 30:19

Gutter 15-16 år

Plass Løper Tid 1 Håvard Kolbeinsvik, Sauda IL 26:09 2 Tage Aarekol, Vindafjord IL 27:20 3 Sivert Jøsang, Vedavåg Karmøy SK 30:07







Premiepall aldersklasse 12-14 år



Jenter 12-14 år

Plass Løper Tid 1 Thea Bay-Otterholm, IL Korlevoll 28:50 2 Lilly Øren, Etne IL 29:04 3 Signe Saltnes Aarhus, Sauda IL 29:31

Gutter 12-14 år

Plass Løper Tid 1 Elias Dybing, Sauda IL 25:49 2 Torben Djuv Søfting, Sauda IL 26:42 3 Nathaniel Olsen Seltveit, Sauda IL 26:57



Det kan nevnast at forhold rundt smittevern var høgt vurdert, og det vart vist respekt rundt smitteverntiltak både blant aktive og ledarar.



Fullstendig resultatliste er å finna på EQ timing.