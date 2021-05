Det var i alt 73 løpere på startstreken i Gravdal da det første av sesongens løp i Platou Fjellkarusell satte av gårde oppover mot toppen av Lyderhorn, som regnes som et av byfjellene i Bergen. Deltagerne fikk en ganske så barsk oppstigning siden arrangøren hadde funnet frem til en litt uvant, men krevende trasé opp mot Ørnafjell i en sti som starter ved kommandantboligen i Gravdal. Arrangøren opplyser at trasévalget ble tipset dem av Thorbjørn Ludvigsen, også kjent som Stoltzekongen, så det ga vel en pekepinn om hva som ventet.

Etter denne oppstigningen fikk løperne et litt snillere terreng bortover mot Lyderhorn, men opp til toppen der var det bratt igjen. Dessuten var det en krevende nedløping fra selve toppen av fjellet, der det måtte løpes med stor risiko hvis man ville spare tid. Etter dette var det et mer slakt skrånende terreng, delvis på asfalt, nedover mot frilufts- og krigsminneområdet Kvarven.

(Foto i terrenget: Arne Dag Myking, ved start/mål: Tom Roger Johansen)

Anders Sommer er førstemann både opp til Lyderhorn og i mål. Han er sønn av Nancy Sommer som vi kjenner som en ivrig løper som vi har sett med startnummer og Vareggdrakt i mange ulike løp.

Vinner av herreklassen ble Anders Sommer fra Varegg. Han vant ganske klart, rundt tre minutter til nestemann som var Kristian Ellertsen fra Dragefjellet Løpeklubb. Her ble det nokså tett mellom løperne, Espen Roll Karlsen og Tor Johan Nedreberg Askeland kom i mål innenfor samme minutt som andremann.

Anders Sommer kalte løpet sitt et gledens løp:

– Det var til tider et teknisk krevende terreng. Starten var ganske brutal, men det jevnet seg ut relativt fort.

Anders forteller at planene utover sommeren er å delta i enda tyngre fjelløp:

– Planen er å være med på et skyrace og to til sommeren, jeg begynner med Sans Senja 10. Juli.

Nummer to blant kvinnene etter Hilde Fenne ble Elisabeth Haug fra HSI som gjorde et imponerende sterkt løp, og klokket inn 3 minutter etter Hilde Fenne. Elisabeth er i klasse K40-44. Bak henne ble det et oppgjør mellom Ronya Solberg og Charlotte Watson der sistnevnte var først opp til Lyderhorn, men måtte til slutt se seg slått av Ronya i mål.

Resultat kvinner:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 616 Hilde Fenne BERGEN K23-34 00:43:01 2 656 Elisabeth Haug HSI K40-44 00:46:18 3 601 Ronya Solberg BSI Friluft K23-34 00:47:31 4 669 Charlotte Watson BERGEN K23-34 00:49:02 5 682 Caroline Christie Varegg - Fjellgeitene K40-44 00:50:50 6 626 Therese Raa FYLLINGSDALEN K23-34 00:52:35 7 637 Tatiana Thiem LAKSEVÅG K35-39 00:53:50 8 674 Hanne Liland Varegg/Fjellgeitene K50-54 00:55:20 9 641 Tone Raaen NYBORG K40-44 00:57:33 10 658 Lise Vesterbukt LAKSEVÅG K50-54 01:03:41 11 666 Hilde Haugse Fana IL K55-59 01:04:11

Hilde Fenne ble juniorverdensmester i skiskyting i 2012. Hun har nå rukket å bli 28 år og hun holder tydeligvis formen ved like.

Sterk prestasjon av Elisabeth Haug, inn til andreplassen etter Hilde.

Tredjeplassen ble en kamp mellom Ronya Solberg og Charlotte Watson (fremst).

Det siste partiet opp mot toppen av Lyderhorn er relativt bratt. Her er det Kristian Ellertsen som vurderer bratthenget. Han løper seg inn til en andreplass.

15 beste menn:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 648 Anders Sommer Varegg M23-34 35:27 2 653 Kristian Ellertsen Dragefjellet Løpeklubb M35-39 38:09 3 651 Espen Roll Karlsen Gneist M23-34 38:47 4 635 Tor Johan Nedreberg Askeland Varegg Fleridrett M23-34 38:57 5 644 Leif Kåre Hatlevoll DNB Livsforsikring AS M35-39 39:45 6 667 Mark Purkis Varegg Fleridrett M23-34 40:10 7 659 Anders Runningen BERGEN M23-34 40:40 8 605 Benjamin Knutsen Dragefjellet Løpeklubb M23-34 40:41 9 631 Espen Utgård Sæther LAKSEVÅG M23-34 40:47 10 623 Håkon Tufteland BSI Friluft M23-34 42:44 11 660 Mathieu Bocchi Varegg Friidrett/Equinor BIL M23-34 42:52 12 670 Kurt Brekke Fjellgeitene M50-54 43:05 13 628 Robert Nilsen H_400-Aktiv M40-44 43:19 14 663 Tore Instebø Varegg /Fjellgeitene M45-49 43:44 15 606 Børge Sellevoll HJELMÅS M45-49 44:10

Espen Roll Karlsen sikrer seg tredjeplassen.

De to Varegg-løperne Mark Purkis og Tor Johan Nedreberg Askeland på vei opp mot toppen.



Leif Kåre Hatlevoll inn til femteplass.



Fra starten på Gravdal.



Tre beste menn: Kristian Ellertsen, Anders Sommer og Espen Roll Karlsen.



Første del av løypen var en knallhard oppstigning gjennom skogsterreng. Christian Fraga sørger her for skikkelig oppvarming før løpet.



Navngivingen av bakken indikerer at man her ikke får noe gratis. Tvert i mot.



Oppover mot Lyderhorn.



Espen Utgård Sæther.

Benjamin Knutsen, Dragefjellet Løpeklubb.

Espen Roll Karlsen på vei inn i bratthenget mot toppen av Lyderhorn. Askøybroen skimtes.



Jonas Veka Tretli.



Trygve Kristiansen i bratthenget.

Ned fra toppen av Lyderhorn er det bratt. Her kan man tjene tid ved å løpe med høyere risiko. Her er det Tone Raaen som hiver seg utfor.



Ronya Solberg, BSI Friluft.



Charlotte Watson.

Caroline Christie løper for Varegg - Fjellgeitene.

Janos Kozma.



Tatiana Thiem.

Man treffer alltid på Hanne Liland når det gjelder løpsutfordringer.

Terje Nigardsøy hiver seg utfor.

Robert Nilsen.



Therese Raa er også en som vi treffer på harde løpsutfordringer. Forrige gang så vi henne i Fløibanen Opp.

Lars Engeli. Når man er en Fjellgeit kan ikke dette være noe problem.



Lise Vesterbukt ser ut til å trives i det bratte utforpartiet.

Hilde Fenne ser ut til å slippe bremsene ned fra Lyderhorn. Her med bydelen Olsvik i bakgrunnen.



Vareggs fjellgeiter hadde pannekakeparty etter løpet.

Neste løp i Platou Fjellkarusell blir til Livarden den 17. juni