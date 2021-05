Det er BFG Bergen som står som arrangør for Ulriken Opp, som er et av Norges eldste motbakkeløp.

For konkurranseklassen registreres sluttid uten mellomtid, og det rangeres i aldersklasser og kjønn. I mosjonsklassen registreres sluttid og resultater sorteres etter Menn og Kvinner. I tillegg er det en Trim/Familieklasse uten tid.

Konkurranseklassen får en litt lenger reise siden starten har går fra Fløen der det er fellesstart klokken 11.

For Mosjonsklassen er det start fra Montana klokken 12.

Trimklassen starter også fra Montana, mellom kl. 10 og 10:30.

Det er i nå 210 påmeldte fordelt over alle klassene. Det er fremdeles mulighet til å melde seg på mot en tilleggsavgift.

Løypebeskrivelse Mosjon- og Trim/Familieklasse

Starten går fra Montana (grusbanen) og mål er på Ulriken’s topp på 605 meter moh. Startområdet er på ca 200 meter moh, slik at høydeforskjellen er ca 405 meter og løypedistansen er oppmålt til ca 1760 meter.

Like etter start kommer en bakke som flater ut i en slakk oppoverbakke. Etter omlag 500 meter blir det mer kupert og sterkere stigning. Etter elven/røret så følges gamle traseen opp til store steinen. Derfra og helt til toppen skal man løpe opp trappene («Oppstemten»).

Løypebeskrivelse for Konkurranseklassen

Konkurranseklassen starter fra Fløen klokken 11:00 og følger veien opp Møllendalsbakken, videre opp Haukelandsbakken til Ulriksbanen (nedre stasjon) der det løpes inn til venstre og inn i terrenget og opp trappen til Montana. Derfra blir det samme traseen videre som FAMILIE MOSJON UTEN TID.

Oppstemten Opp

BFG Bergen har også et eget løp for Oppstemten Opp. Dette startet i 2018 og går også opp steintrappene Oppstemten. Her er det individuell start. I år vil dette løpet gå Onsdag 1. September.