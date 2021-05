Fire av løperne i 800 m-feltet har bedre pers enn Hedda Hynnes 1.58,10. Alle i feltet har bestetider under 2 minutter. Habitam Alemu fra Etiopia med pers på 1.56,71, og som i vinter løp på 1.58,19 innendørs, er kanskje den største favoritten. Men trolig vil hun få sterk konkurranse fra kenyanske Faith Kipyegon, jamaicanske Natoya Goule og britiske Keely Hodgkinson. Sistnevnte er bare 19 år og er kommet som et skudd i år med 1.59,03 innendørs og 1.58,89 ute. Den siste tida løp hun på da hun vant stevnet i Ostrava for ei drøy uke siden. Der stivna Hedda Hynne på oppløpet og kom i mål på 2.02,48.



Men Hedda bruker gjerne å starte sesongen litt forsiktig, og komme i gradvis bedre form utover sommeren, så det er lov å håpe på framgang. OL-kravet er på 1.59,50 og med full klaff bør det være innen rekkevidde.

Startliste 800 m kvinner

1 NOR HYNNE Hedda 2:02.48 1:58.10 2 ETH ALEMU Habitam 1:56.71 3 JAM GOULE Natoya 2:00.92 1:56.15 4 KEN KIPYEGON Faith 1:57.68 5 GBR HODGKINSON Keely 1:58.89 1:58.89 6 MAR ARAFI Rababe 2:00.48 1:57.47 7 UGA NANYONDO Winnie 1:58.63 8 USA GREEN Hanna 1:59.88 1:58.19 8 BEN YARIGO Noélie 2:02.99 1:59.12

Sesongåpning for Timothy Cheruiyot

En annen godbit er 1500 meteren for menn - sjøl uten Jakob Ingebrigtsen på startstreken. Den store favoritten er Timothy Cheruiyot som har vært ubeisra i sine ti siste 1500 m-løp. I Doha møter han australske Stewart McSweyn som Jakob Ingebrigtsen slo greit i Diamond League-stevnet i Gateshead. Samuel Tefera er en annen sterk konkurrent, men verdensrekordholderen innendørs er gjerne litt ustabil. Hinderspesialisten Soufiane El Bakkali fra Marokko gjør et sjeldent, men spennende forsøk på 1500 meter. Forhåpentligvis er også svenske Kalle Berglund i bedre form enn da han brøt i Gateshead.



Men sett med norske øyne handler det mest om å vurdere hvorvidt Timothy Cheriuyot ser like sterk ut som det Jakob Ingebrigtsen gjorde for ei uke siden. Tidsmessig bør det være lett match for Timothy å matche Jakobs 3.36,27 som ble oppnådd med ujevn fart og under krevende forhold.

Startliste 1500 m menn

1 AUS GREGSON Ryan 3:36.72 3:31.06 2 SWE BERGLUND Kalle 3:33.70 3 AUS RAMSDEN Matthew 5 4 3:34.97 3:34.83 4 MAR EL BAKKALI Soufiane 3:33.45 5 QAT DRIOUCH Hamza 3:33.69 6 QAT MUSAB Adam Ali 8 1 3:32.41 3:32.41 7 KEN KIBET Vincent 3:31.96 8 QAT AL GARNI Mohamed 3:37.74 3:34.61 9 UGA MUSAGALA Ronald 3:36.63 3:30.58 10 AUS McSWEYN Stewart 3 6 3:34.55 3:30.51 11 KEN BIRGEN Bethwell 3:30.77 12 ETH TEFERA Samuel 3:31.39 13 KEN CHERUIYOT Timothy 3:28.41 14 USA SOWINSKI Erik 3:44.82 15 KEN SEIN Timothy



Andre distanseløp

Ellers møter amerikanske Emma Coburn en rekke sterke østafrikanske løpere på 3000 m hinder. Hinder-feltet for menn er kraftig svekka ved at El Bakkali har valgt å løpe 1500 m. Feltet er i det hele tatt noe B-prega med bare åtte menn på startlista og ingen med pers under 8.12.



800 meteren for menn har høyere kvalitet sjøl om en del av de vanligvis beste mangler også her. Amel Tuka har best pers, men som oftest er han litt i samme kategori som Hedda Hynne - at formen først kommer lenger ut i sesongen.



Helen Obiri er den store favoritten på 3000 m, men vil møte tøff motstand, først og fremst fra sin egne kenyanske lagvenninner.



Vi kan også ta med at Karsten Warholms to antatt hardeste konkurrenter om OL-gullet, Rai Benjamin fra USA og Abderrahman Samba fra Qatar, barker sammen på 400 m hekk. Det er nok en øvelse Warholm-fansen vil følge med stor interesse.



Stevnet vises på NRK2 fra klokka 18, og 800 meteren med Hedda Hynne skal gå allerede 18.14.



Tidsskjema og startlister



Det blir spennende å se om Timothy Cheruiyot er i like god form som det han var sist han løp i Doha. Det var for to år siden da han kunne juble for VM-gull. (Foto: Bjørn Johannessen)