Det så ut til at Timothy Cheriuyot vant omtrent like lett og greit i Doha som det Jakob Ingebrigtsen gjorde i Gateshead. Kenyaneren vant på 3.30,48 og var 69 hundredeler foran australske Steward McSweyn på andreplass.



I Gateshead vant Jakob på 3.36,27 i sterk vind og var 65 hundredeler foran McSweyn som da kom på tredjeplass. Litt flåsete kan vi altså si at Cheriuyot for tida er 4 hundredeler bedre enn Ingebrigtsen. Eller litt mer seriøst - at det blir veldig spennende å se når de møtes til duell. Godt mulig blir det i Monaco:



- Jeg sier tusen takk til fansen min for alltid å støtte meg. Det var et veldig bra løp, som alle kunne ha vunnet. Mitt neste mål blir Monaco, fortalte Cheruiyot til pressen etter løpet.



Hinderløper Soufiane El Bakkali viste god form og ble nummer tre på pene 3.31,95. Svenske Kalle Berglund løp sitt beste løp for året og endte på tiendeplass med 3.37,92.

1500 m menn

1 13 KEN CHERUIYOT Timothy 3:30.48 WL 3:28.41 2 10 AUS McSWEYN Stewart 3:31.57 SB 3:34.55 3:30.51 3 4 MAR EL BAKKALI Soufiane 3:31.95 PB 3:33.45 4 12 ETH TEFERA Samuel 3:32.52 SB 3:31.39 5 11 KEN BIRGEN Bethwell 3:33.64 SB 3:30.77 6 9 UGA MUSAGALA Ronald 3:35.99 SB 3:36.63 3:30.58 7 7 KEN KIBET Vincent 3:36.15 SB 3:31.96 8 8 QAT AL GARNI Mohamed 3:36.75 SB 3:37.74 3:34.61 9 6 QAT MUSAB Adam Ali 3:36.96 3:32.41 3:32.41 10 2 SWE BERGLUND Kalle 3:37.92 SB 3:33.70 11 5 QAT DRIOUCH Hamza 3:39.89 SB 3:33.69 12 3 AUS RAMSDEN Matthew 3:40.89 3:34.97 3:34.83 13 1 AUS GREGSON Ryan 3:42.93 3:36.72 3:31.06 DNF 15 KEN SEIN Timothy DNF 14 USA SOWINSKI Erik 3:44.82



Kenyansk også på 800 m for både kvinner og menn

Faith Kipyegon har 1500 m som hoveddistanse, men utklassa nå de andre kvinnene på 800 m. Etter en meget sterk avslutning vant hun på 1.58,26 og var halvannet sekund foran jamaicanske Natoya Goule på andreplass.



Hedda Hynne så ut til å løpe billig inne vet lista nokså langt bak i feltet, men da mange av de andre skrudde opp farten mot slutten, hadde Hedda mer enn nok med å holde den. 2.02,47 var likevel årsbeste med en hundredel, og framgang skal en jo aldri kimse av. Forhåpentligvis kan hun ta større jafs etter hvert.



NRKs ekspertkommentator Vebjørn Rodal hadde følgende å si om løpet til Hynne:



– Det var litt som i Ostrava, at det var liksom ikke noe å kjøre med på slutten for Hedda. Litt tamt og dødt hele veien. Hun tar ikke noe initiativ og henger bare bakpå der uten å være i noen angrepsposisjon.



På mennenes 800 m ble det dobbelt kenyansk ved Wyclife Kinyamal og Ferguson Rotich. Førstnevnte satte årsbeste i verden med 1.43,91 mens Ferguson fulgte halvsekundet bak. Den unge briten Daniel Rowden tok tredjeplassen, mens Amel Tuka viste fin formstigning, og mesterskapsløper som han er, kan han fort bli en mann å regne med i OL.

800 m kvinner

1 4 KEN KIPYEGON Faith 1:58.26 SB 1:57.68 2 3 JAM GOULE Natoya 1:59.70 SB 2:00.92 1:56.15 3 6 MAR ARAFI Rababe 1:59.83 SB 2:00.48 1:57.47 4 2 ETH ALEMU Habitam 2:00.02 SB 1:56.71 5 5 GBR HODGKINSON Keely 2:00.63 1:58.89 1:58.89 6 7 UGA NANYONDO Winnie 2:01.76 SB 1:58.63 7 1 NOR HYNNE Hedda 2:02.47 SB 2:02.48 1:58.10 8 8 USA GREEN Hanna 2:02.71 1:59.88 1:58.19 DNF 8 BEN YARIGO Noélie 2:02.99 1:59.12





Hedda i Hynne i aksjon forrige gang hun var i Doha, under VM i 2019. (Foto: Bjørn Johannessen)



800 m menn

1 2 KEN KINYAMAL Wyclife 1:43.91 WL 1:46.09 1:43.12 2 5 KEN ROTICH Ferguson Cheruiyot 1:44.45 SB 1:45.64 1:42.54 3 3 GBR ROWDEN Daniel 1:44.60 SB 1:44.09 4 2 BIH TUKA Amel 1:44.76 SB 1:46.64 1:42.51 5 1 ESP BEN Adrián 1:45.10 SB 1:47.49 1:44.97 6 8 RSA TSHITE Tshepo 1:45.54 SB 1:45.79 1:44.69 7 6 QAT HAIRANE Jamal 1:45.87 SB 1:47.62 1:45.67 8 7 QAT HASSAN Abdirahman Saeed 1:45.99 PB 1:46.25 1:46.19 9 4 GBR WEBB Jamie 1:48.60 SB 1:44.52 DNF 8 KEN TUWEI Cornelius 1:44.63 1:43.82

Vi tar også med at Norah Jeruto tok en klar seier på 3000 m hinder med sterke 9.00,67. På 3000 m flatt var den kenyanske dominansen enorm med femdobbel triumf. Beatrice Chebet vant på 8.27,49 etter at Helen Obiri hadde dratt store deler av løpet. Det så ut til å ha kosta favoritten for mye, og Obiri ble til slutt nummer fire med 8.33,98.



