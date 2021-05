Lørdag 29. mai er det verdenscup i triatlon i Arzachena, Italia. Det store spørsmålet er om Blummenfelt kan fortsette sin seiersrekke. Etter to seirer to helger på rad, kommer han nå til en kapasitetsløype i Italia. Det passer alle nordmennene godt. Hans sterkeste utfordrere foruten treningskollegaene er 3xverdensmester Mario Mola fra Spania og Brownlee-brødrene fra Storbritannia.



Lotte Miller, Stine Dale og Solveig Løvseth begynner sin konkurranse kl 10.30 og Kristian Blummenfelt, Gustav Iden og Casper Stornes starter i sin konkurranse kl 15.30 på lørdag.





Lotte Miller er en av de sterkeste syklistene i feltet. Foto: Janos Schmidt/Norges Triatlonforbund







Gustav Iden ble blant de 10 beste både i Yokohama og Lisboa. Men har høyere forventninger enn det. Foto: Tommy Zaferes/Norges Triatlonforbund



Sportssjef i Norges Triatlonforbund Arild Tveiten, har forventninger om enda bedre prestasjoner i morgendagens konkurranse enn vi så i de to første. Han har mye å si om hvorfor



- Løypa passer oss norske veldig bra med en lang bratt bakke på hver av de 3 rundene på sykkel. Vi så i fjor at den skiller mye, og vi mener selv at med den kapasiteten våre utøvere har, så skal det være til vår fordel.

- Alle er i god og stigende form og vi er sikre på at det kommer til å bli et bra løp for oss. Vi regner med at alle gjør bedre løp enn sist helg, og har trua på at vi er med og kjemper om seieren også her.



- Det er nok Kristian som er den største favoritten og det er ingen hemmelighet at han jakter seier nr. 3 på rad. Men vi ser også at både Casper og Gustav har vist stigende form, og jeg regner med at minst en av de også er med helt framme og kjemper om podiumplass.



Solveig Løvseth gav alt på kvalifiseringen i miksstafett i Lisboa 21. mai. Foto: Tommy Zaferes/Norges Triatlonforbund



Dette er 3. helgen på rad med konkurranser for det norske OL-laget, men utøverne har kommet seg greit etter reisen fra Japan, via Portugal til Italia. Nå har de fått noen veldig gode treningsdager i idylliske Arzachena på Sardina.

Det unge norske kvinnelaget er ikke vant til samme konkurransemengde som herrene, men alle har vist fram sitt potensiale tidligere. Miller med flere topp-10 plasseringer, Dale med 4. plass i miksstafett-VM i fjor, og Løvseth med 24. plass i sin debut i VM-serien tidligere i mai.

- For jentene så handler det fortsatt om å få erfaring og plukke rankingpoeng, men vi har stor tro på at alle er med og kjemper topp 20. Vi anser helt klart Lotte som vårt sterkeste kort, og vi regner med at hun er med og preger løpet så sant en litt trøblete rygg ikke setter noen stopper for henne. Hun er offensiv og er innstilt på å være med å kjempe helt i front hele veien, forklarer Tveiten før han oppsummerer:

- Vi har trua, vi er godt forberedt og vi gleder oss til løpet





Casper Stornes gjorde et solid løp i Yokohama 15. mai og ble nummer 18. Foto: Janos Schmidt/Norges Triatlonforbund



Norske deltakere // Herrer

Startnr Navn Født Nasjon 2 Kristian Blummenfelt 1994 Norge 3 Gustav Iden 1996 Norge 6 Casper Stornes 1997 Norge



Norske deltakere // Kvinner

Startnr Navn Født Nasjon 12 Lotte Miller 1996 Norge 57 Solveig Løvseth 1999 Norge 60 Stine Dale 1998 Norge