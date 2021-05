Vetle Thorn og Sebastian Wernersen med hver sin seier i europacup

De unge, talentfulle utøverne Vetle Thorn fra Bergen og Sebastian Wernersen fra Tønsberg gikk begge øverst på pallen i Europacup i Olsztyn, Polen. Wernersen (f. 2002) vant junior-klassen tidligere på dagen, mens Thorn (f. 1999) vant eliteklassen samme kveld. Dette var Thorns 3. seier og 5. pallplass i Europa-sammenheng. Han var også ranket som nummer 1 i Europa som junior. For Wernersen var dette første pallplassering.



Verdenscup i Arzachena, Italia

Det var knyttet stor spenning til om Kristian Blummenfelt kunne ta sin tredje strake verdenscupseier. Tidligere denne måneden har han altså både vunnet sesongåpningen i Yokohama, samt runde 2 som foregikk i Lisboa forrige helg. Men, det ble noe tyngre i Italia. Han viste seg helt oppe i front midtveis på løpsøvelsen, men det holdt ikke helt inn i dag. Casper Stornes hadde tidvis en ledelse på sykkelen, men det viste seg raskt at det var en luke som det ble for tøft å holde. Til slutt ble det 7. plass på Blummenfelt og 14. plass på Stornes. Gustav Iden hadde en tung dag og endte til slutt på 46. plass.





Solveig Løvseth avsluttet på 12. plass i Italia, og klatrer på verdensrankingen. (Foto: Tommy Zafares / Norges Triatlonforbund)



Hos jentene hadde man på forhånd mest tro på Lotte Miller, men det var Solveig Løvseth som ble Norges beste. Hun imponerte med en svært sterk 12. plass, og tar stadig nye og store byks oppover rankinglistene. Miller avsluttet to plasser bak, på en 14ende. Stine Dale var også i aksjon, og ble til slutt nummer 28. Det bør nevnes at Dale gjorde en spesielt god sykkeletappe, og var nummer 11 på den øvelsen.





Stine Dale ble til slutt nummer 28, men fullførte sykkeletappen på en solid 11. plass. Her fra sesongåpning i Yokohama for to uker siden (Foto: Janos Schmidt / Norges Triatlonforbund)



Resultater // Kvinner

Plass Navn Født Nasjon Tid 1 Marlene Gomez-Islinger 1993 Tyskland 1:00,51 2 Julie Derron 1996 Sveits 1:00,55 3 Verena Steinhauser 1994 Italia 1:01,09 4 Audrey Merle 1995 Frankrike 1:01,17 5 Zsanett Bragmeyer 1994 Ungarn 1:01,22 ...12 Solveig Løvseth 1999 Norge 1:02,30 ...14 Lotte Miller 1996 Norge 1:02,43 ...28 Stine Dale 1998 Norge 1:04,14



Resultater // Herrer

Plass Navn Født Nasjon Tid 1 Jonathan Brownlee 1990 Storbritannia 0:54,48 2 Adrien Briffod 1994 Sveits 0:54,52 3 Mario Mola 1990 Spania 0:54,59 4 Antonio Serrat Seoane 1995 Spania 0:55,08 5 Metthew McElroy 1992 USA 0:55,11 ...7 Kristian Blummenfelt 1994 Norge 0:55,25 ...14 Casper Stornes 1997 Norge 0:55,47 ...46 Gustav Iden 1996 Norge 1:00,19