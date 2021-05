Av gode prestasjoner, vil vi først trekke fram Mikkel Bakkens 3000 meterløp. Den unge løperen fra Tjalve (født 2005), løp inn til en soleklar personlig rekord på 8:33,75. Noe som er en forbedring på cirka 16 sekunder, fra september i fjor. Denne tiden gir han også en 12. plass på lista over europeiske løpsresultater i år, i klassen U18! Svært sterkt!



Personlig rekord ble det også for Sigrid Alvik, som vant 2000 meter. Hennes tidligere rekord på 6:41,67 fra UM2020, ble slått med litt over 2 sekunder, og lyder nå 6:39,42. På andreplass løp Kristin Svendby Otervik også inn til pers, på 6:43,65.





Sigrid Alvik perset på 2000 meter hinder denne helgen. Her løper hun Holmenkollstafetten tidligere i år. Foto: Samuel Hafsahl.



Runa Skrove Falch (Vidar) løp inn til en relativt klar seier på kvinnenes 3000 meter, og vant på 9:42,98, foran Sigrun Gjølberg fra Rygge IL. På tredjeplass finner vi Astrid Brathaug Sørset, som perset med 9:56,53.





Runa Skrove Falch har vist god form hittil i år, også på 10000-meteren tidligere denne måneden. Foto: Samuel Hafsahl.



Det ble også løpt strålende på 800 meter, hvor 16-åringen Benjamin Olsen vant med ny personlig rekord på sterke 1:52,45! Det var hele fire sekunder raskere enn tidligere rekord fra juli i fjor. Benjamin har forøvrig flere UM-seire på merittlisten. Meget godt løpt var det også av Andreas Fjeld Halvorsen (15 år), som også perset da han tok andreplassen. Hans nye rekord lyder 1:53,98, noe som betyr at forrige rekord fra Per Halle Invitational, fikk leve i kun én uke.





Ny pers på 800 meter med fire sekunder! Benjamin Olsen tar nye og store steg. Foto: Samuel Hafsahl (UM2020).



3000 meter // Herrer

Plass Navn Klasse Klubb Tid 1 Petter Rypdal SM TJAL 8:33,35 2 Mikkel Bakken U18B TJAL 8:33,75 3 Helge Langen M35 RIND 8:47,90 4 Iver Matias Linge Glomnes SM TJAL 8:53,54 5 Thomas Førland Asgautsen SM STAVA 8:58,89

3000 meter // Kvinner

Plass Navn Klasse Klubb Tid 1 Runa Skrove Falch SW VIDAR 9:42,98 2 Sigrun Gjølberg SW RYGGE 9:51,38 3 Astrid Brathaug Sørset SW TYR 9:56,53 4 Maiken Homlung Prøitz U18G SARP 10:18,59 5 Marthe Johanne Hjelmeset U18G NITT 10:54,41 Delphine Catherine Poirot SW ILBUL DNF

2000 meter hinder // Kvinner

Plass Navn Klasse Klubb Tid 1 Sigrid Alvik U20W TYR 6:39,42 2 Kristin Svendby Otervik U23G LRSKG 6:43,65 3 Anna Marie Nordengen Sirevåg U18G VIDAR 7:05,92

800 meter // Menn

Plass Navn Klasse Klubb Tid 1 Benjamin Olsen U18B SARP 1:52,45 2 Andreas Fjeld Halvorsen U18B VIDAR 1:53,98 3 Trym Fjøsne-Hexeberg U20M NITT 1:56,42 4 Sander Dybwad Mathiesen U20B VIDAR 1:56,68 5 Simen Gløgård Stensrud U18B NITT 2:00,23 Jørgen Kåshagen SM UNATT DNF