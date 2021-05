Håvards lange og imponerende orienteringskarriere ga 2 VM-gull i stafett, 1 individuell VM-bronse, 1 sammenlagtseier i verdenscupen, og hele 20 NM-gull.

Han topper fortsatt o-sportens NM-adelskalender, og deltok senest i 2020 i NM Ultralangdistanse.

Håvard fikk også med seg to NM-gull i 20 km terrengløp, og var fire ganger på det norske laget i VM- terrengløp.



Etter den aktive karrieren bidro Håvard med sin kompetanse gjennom ulike verv både nasjonalt og internasjonalt i o-idretten i mer enn 20 år.



- Håvard la ned svært mange timer i frivillig arbeid for Norsk Orientering etter sin toppidrettskarriere. Han var en stødig og tydelig leder av kartkomiteen i Norges Orienteringsforbund i en årrekke. Like stødig og tydelig var han som leder av «Map Commission» i Det Internasjonale Orienteringsforbundet i bortimot 10 år, hvor han ledet arbeidet med utarbeidelse av nye kartnormer. De siste årene bidro han med sin erfaring og kunnskap om fysisk trening som en del av trenerteamet rundt landslagene i Norges Orienteringsforbund. Norsk Orientering har mistet en ildsjel, sier president i Norges Orienteringsforbund, Astrid Waaler Kaas.



- Håvard var et stort forbilde for meg da jeg som 20-åring kom til Trondheim og NTHI for å satse på orientering og studier. Gjennom 10 år på landslaget sammen med Håvard, ble han en god venn, konkurrent og inspirasjonskilde for meg. Han hadde en enorm treningskapasitet og et stort hjerte som banket for orienteringsidretten. Vi som er glade i o-sporten har mye å takke ham for, sier tidligere landslagskollega Kjetil Bjørlo.

Kilde. Norsk orientering