Fredag kveld 4. juni, er det klart for et helt nytt stevnekonsept på Bislett stadion i hovedstaden. I samarbeid med BislettAlliansen (som teknisk arrangør) og hovedsponsor EL-PROFFEN, lanserer Norges Idrettsforbund Bislett Night of Highlights. Dette blir et helt nytt og innovativt kveldsstevne, der lysharen på Bislett virkelig vil komme til sin rett.



Øvelsesprogram

Menn

200 meter, 400 meter, 800 meter, 1500 meter, 5000 meter, 10000 meter, stav og lengde



Kvinner

200 meter, 800 meter, 1500 meter, 3000 meter, 100 meter hekk, 400 meter hekk og lengde.

Stevnet sendes direkte på NRK1 fra 21:30-23:00.



Kondis kommer tilbake med informasjon om deltakere, så snart startlister foreligger.