Det var varmt og godt under Haugesunds Avis Halvmaraton som gikk lørdag 5. juni. Det var over 300 deltakere som sikkert var fornøyde med endelig å få delta i et offisielt løp igjen.

På distansen som har gitt navn til Haugesunds Avis Halvmaraton var det noen ganske klare vinnere for både kvinner og menn. Maryna Novik viste at det ikke er lett å følge henne på gateløp, hun gikk i mål på sterke 01:20:20. Dette var 12 minutter foran neste kvinne, Annette Velde Sande.

Ikke fullt så overlegen seier for Sondre Øvre-Helland i herreklassen, men med tiden 01:11:15 var han fire minutter foran Fredrik Deilkås som sikret seg andreplassen.

5 km ble vunnet av to lokale løpere fra Haugesund Idrettslag. Kristine Dommersnes var beste kvinne mens Tedros Haile ble beste herre.

15 beste kvinner halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 186 Maryna Novik Klypetussen K40-44 01:20:20 2 266 Annette Velde Sande HAUGESUND K35-39 01:32:15 3 267 Malene Hjorteland Haugesund Triatlonklubb K25-29 01:33:03 4 324 Margrethe Smistad KOLNES K15-19 01:33:26 5 243 Tina Barane HAUGESUND K40-44 01:33:28 6 248 Trude Sundsteigen Trio K45-49 01:38:02 7 212 Louise Strømsvold Størksen Team Størksen K30-34 01:38:27 8 254 Marie Otelie Line Sandnes IL K25-29 01:38:56 9 305 Lotte Anfinsen Haaland Haugesund Aerobic og Treningssenter K30-34 01:40:11 9 327 TRINE Halsnes HAUGESUND K30-34 01:40:11 11 279 Live Anfinsen Haaland Haugesund Aerobic og Treningssenter K25-29 01:40:12 12 386 Feyme Mestanli HAUGESUND K20-24 01:41:04 13 334 Gro Anita Aartun Imsland Vindafjord IL / Team Imsland K45-49 01:42:14 14 376 Solveig Skattkjær Haugesund K40-44 01:44:17 15 207 Mari Strandenes Knutsen Team få Holme i Form K30-34 01:45:48

15 beste menn halvmaraton:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 188 Sondre Øvre-Helland Viking M25-29 01:11:15 2 189 Fredrik Deilkås Djerv 1919 M25-29 01:15:17 3 363 Espen Helgeland AKSDAL M35-39 01:18:50 4 194 Glenn Solvang Kopervik IL / Åsebøen Løpegruppe M45-49 01:18:51 5 197 Haakon Vaaga Haugesund Triatlonklubb M20-24 01:20:08 6 193 Magnus Førre Tannhelsehuset Haugesund M35-39 01:20:26 7 217 Sindre Norgren Grødem Runners M35-39 01:21:23 8 191 Niklas Rasmussen HAUGESUND M20-24 01:22:34 9 196 Øystein Gøthesen Haugesund Idrettslag Friidrett - gr M45-49 01:22:40 10 199 Øystein Olsen Kolnes IL M40-44 01:22:47 11 259 Jan Kjell Larsen Kopervik IL M35-39 01:23:45 12 281 Torgeir Aarlott Skjalg IL / Aker Solutions M55-59 01:24:01 13 332 Henrik Lindtner HAUGESUND M30-34 01:24:17 14 244 Johannes Solstad Skudenes Bryggeri M15-19 01:24:19 15 215 Øivind Lindøe Matkanalen IL (Mil) M45-49 01:24:55

15 beste kvinner 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 144 Kristine Dommersnes Haugesund Idrettslag Friidrett - gr K20-24 18:19 2 110 Emma A. Rinde Haugesund Idrettslag Friidrett - gr / Haugesund IL J13-14 19:17 3 123 Othelie Stave-Wigene Haugesund Idrettslag Friidrett - gr J11-12 19:50 4 150 Susanne Wigene Haugesund Idrettslag Friidrett - gr K40-44 19:51 5 136 Melodie Holgersen Spirit Friidrett J11-12 20:18 6 158 Kristiane Teig Sauda IL K15-19 20:47 7 142 Anna Sofie Ydstebø Haugesund Idrettslag Friidrett - gr K15-19 21:01 8 161 Martine Holstad Lyng VEAVÅGEN K30-34 21:38 9 79 Lan Pham STAVANGER K30-34 21:56 10 140 Karoline Heien Crossfit Verftet K15-19 22:02 11 91 Silje Bergeland STAVANGER K25-29 23:49 12 175 Hanna Sørensen Torvastad IL K15-19 23:51 13 75 Marit Hauso Knapphus K50-54 24:06 14 164 Kjersti Thorsen Meland HAUGESUND K45-49 24:40 15 122 Alida Holtet Dale BERGEN K25-29 24:54

15 beste menn 5 km:

Plass Startnr. Navn Klubb Klasse Tid 1 131 Tedros Haile Haugesund Idrettslag Friidrett - gr M20-24 14:55 2 102 Ole Mikal Tørsdal Haugesund Idrettslag Friidrett - gr / Haugesund il M30-34 15:18 3 168 Martin Schei Stord IL (Allianseidrettslag) M20-24 15:42 4 104 Kristoffer Nordhus Haugesund Idrettslag Friidrett - gr M25-29 16:02 5 94 Trond Olav Halvorsen Haugesund Idrettslag Friidrett - gr M15-19 16:14 6 76 Noah Spjeld Martinsen Gneist M15-19 17:17 7 147 Johan Nyland Vedavåg Karmøy SK M30-34 17:22 8 107 Kenneth Westerheim Stord Orientering M50-54 17:26 9 154 Elias Landøy Rasmussen Haugesund Idrettslag Friidrett - gr G11-12 17:35 10 166 Stian Moldestad Helgesen Åsebøen Løpegruppe M35-39 17:36 11 73 Karl Johan Rasmussen Haugesund M45-49 17:39 12 139 Simon Falkeid TYSVÆRVÅG M20-24 18:15 13 98 Tor-Einar Sandvik Svorkmo N.O.I. M30-34 18:50 14 88 Mads Jacobsen Haugesund Idrettslag Friidrett - gr M15-19 19:21 15 103 Iver Bastlien Sauda IL G13-14 19:30

Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957





Kondis trenger din støtte

Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere.







Gi en gave:

Vårt kontonummer er: 1503.35.18541

Vipps: 125957 Bli medlem eller støtt oss med en gave hvis du ønsker at Kondis skal fortsette å spre treningsglede, skrive reportasjer, lage terminlister, kontrollmåle løyper, føre statistikker osv. På grunn av koronakrisen har store deler av annonseinntektene våre falt bort, og vi er i enda større grad avhengig av medlemskap og støtte fra våre lesere. Bli medlem og få mange medlemsfordeler!Vårt kontonummer er: 1503.35.18541Vipps: 125957





MEDLE