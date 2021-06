Også dette løpet ble arrangert virtuelt, fra onsdag 2. til søndag 6. juni. Løpet er Sørdalskarusellens styrkeprøve - et motbakkeløp på 4 km med en høydeforskjell på hele 360 meter. Start ved på Strandtorget ved bredden av Mjøsa og mål ved Kanten Kro på toppen av Lysgårdsbakkene.

Løpet arrangeres av Litrim, et utvalg under Innlandet Bedriftsidrettskrets. Lillehammer Tannhelse var løpets sponsor. Resultatene finner dere her.

Raskeste kvinne. Evigunge Kristin Størmer Steira, som nå konkurrerer i klasse 40 – 49 år ble klart raskeste kvinne med tiden 20:13, og bare 8 sekunder fra sin egen løyperekord fra 2018. Arkivbilde fra 2019.

Nest raskeste kvinne. Den 33 år gamle Inger Liv Bjerkreim, barnelege, tobarnsmor, tidligere langrennsløper, orienteringsløper og motbakkespesialist ble nest raskeste kvinne med tiden 22:10, slått av Størmer Steira med nesten to minutter. Inger Liv løp Mesnaelva Opp fredag kveld mellom klokken ni og ti sammen med sin samboer som hare etter at barna hadde lagt seg.

Raskeste herreløper var Kjartan Helland fra Moi IL. Han brukte 18 minutter og 29 sekunder på de 360 høydemetrene langs Mesnaelva, som er 20 sekunder bak løyperekorden til Geir Steig fra 2019. Arkivbilde fra et tidligere løp i Sørdalskarusellen.

Vinnerne av Sørdalskarusellen 2019 og 2020 i duell. Geir Steig fra Luster IL til venstre, som vant samtlige løp i Sørdalskarusellen 2019, ble nummer to i årets løp, men viser likevel fingeren ned. Han var ikke helt fornøyd med tiden 19:20, snaut minuttet dårligere enn de to foregående årene. Elmer Mulleri Skalle, LIF, til høyre vant Sørdalskarusellen 2020, og har vunnet de tre foregående løpene i årets Sørdalskarusell. Denne gangen ble han slått med 19 sekunder av Steig og 51 sekunder bak løpets vinner, men var likevel fornøyd med løpet i en særdeles tøff løype, og viser fingeren opp. Foto Finn Olsen.

Klassevinner K 50 – 59 år. Torunn Ølstad fra Gjøvik ble klassevinner i K 50 – 59 år med tiden 27:18, nærmere ett og et halvt minutt foran nr. to i klassen, Hege Skari.

Mange fosser; Det er mange fosser i Mesnaelva, men løperne får ikke mye tid til å beskue dem under løpet. Her passerer Hege Kullsveen Søbye i K 50 – 59 år over Colletts bru med en av fossene i bakgrunnen.

Tøffe og tunge motbakker. En skal slite for å komme opp de 360 høydemeterne fra start til mål i Mesnaelva opp. Her ser vi Geir Haugen fra Vingar IL i M 50 – 59 foran Simen Smidesang fra Øyer i M 20 – 29 år i tett duell ovenfor Svarga. I mål var det Simen som først på tiden 25:03, ti sekunder før Geir. Foto Finn Olsen.

Krabbegir. For de fleste deltakerne var det nødvendig å gå ned i krabbegir i de verste motbakkene. Her ser vi Peter Marum i M 70 – 79 år foran Roar Øverby i M 60 – 69 år, begge representerer Lillehammer Skiklub.

Ungdom i firsprang. Tredje klasse i idrettsfag ved Lillehammer videregående skole fikk lagt dette løpet inn i sin undervisning. Ingenting er som å møte glad og flott ungdom i fullt firsprang i motbakkene langs Mesnaelva. Foto Bente Hamnes.