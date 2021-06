Alnaelva Ned inngår som det andre løpet i Oslo Løpsfestival, en serie på i alt åtte løp som arrangeres av Runner's World gjennom året fra vår til høst. Løpene er spredt på forskjellige steder i hovedstaden og de har også stor variasjon når det lengde, løpsunderlag og høydeprofil.

I tider hvor smittevern har avgjørende betydning for arrangementer er løpene lagt opp slik at man ved påmelding får tildelt et startnummer med chip og selv allokerer en starttid innenfor de dagene løpene går, hvoretter tidtagning skjer ved automatisk sensor-registrering ved start og mål. Foruten sololøp så omfatter løpene også lagkonkurranser med Duo- og Trio-klasser.

Mens det første løpet i serien som gikk i tidsrommet 30. april til 16. mai var en 5 km langs Frognerstranda, var Alnaelva ned som ble arrangert nå sist et nedoverbakkeløp som gikk langs Alnaelva, Oslos lengste elv som renner fra Alnsjøen i Lillomarka og har utløp i Oslos havnebasseng nær Kongshavn. Med 6 km og 150 meter netto fall fra start ved Haugerud og til mål i Svartdalsparken i de østre delene av Oslo er Alnaelva ned også betegnet som "racing etappen" i Oslo Løpsfestival.

I alt var det 402 deltagere som fullførte Alnaelva ned i løpet av de drøye to ukene løpet pågikk og av disse var det 187 som også deltok i lagkonkurransene. Raskest blant menn på de ca. 6 kilometerne var Dag Ådne Hatlevoll med 20.43, mens Robert Bue og Thorkild Schrumpf på de neste plassene også oppnådde premiering med henholdsvis 20.56 og 21.20. Raskeste kvinne ble Jenny Wissting med 24.15, fulgt av Anne Benedikte Heggelund på andreplass med 25.33 og Anna Stenvaag og Siri Rostoft begge med 25.43 på delt tredjeplass.

Resultater Alnaelva ned, 21. mai til 06. juni

Ti beste menn:

1 Dag Ådne Hatlevoll [427] 1990 Luster IL // Dreaming of pace 20:43 2 Robert Bue [36] 1989 Marnardal IL // Team Voldsløkka 20:56 3 Thorkild Schrumpf [37] 1979 Skarphedin // Team Voldsløkka 21:20 4 Håkon Nesteby [326] 1994 Team Runner's World 21:28 5 Rolf Egil Martinussen [100019] 1989 21:33 6 Andreas Lervik [309] 1983 Veritas BIL 21:44 7 Daniel Rørvik [378] 1990 Upstairs // Team gabber 21:48 8 Rune Dahl [56] 1975 Nittedal Banquet Racers // Team Xtreme 21:48 9 Kjetil Myklebust [228] 1978 Motbakkene Mikrobryggeri // Arabica og Robusta 21:52 10 Sander Haukvik-Jensen [44] 2004 Årvoll 22:03

Ti beste kvinner:

1 Jenny Wissting [10] 1978 Svorkmo/NOI // Svorkmo/NOI mix 24:15 2 Anne Benedikte Heggelund [57] 1977 Slattum // Team Xtreme 25:33 3 Anna Stenvaag [100080] 1982 25:43 4 Siri Rostoft [52] 1974 IL i BUL 25:43 5 Silje Sande [7] 1978 Supermix 26:13 6 Silje Rotbakken [330] 1992 26:32 7 Kathrine Andresen [360] 1985 Pause fra babycall - limited edition 26:38 8 Karen S Jensen [447] 1976 Middleaged mutant runninjas 26:48 9 Vibeke Wold [164] 1975 Sk -Speed 27:08 10 Kristin Overvaag [160] 1966 VisitOSLO 27:14

Duo kvinner:

1 Tjejduon (Kirsti Elisabeth Wiik/Anna Germundsson Hauge) 29.50 (gj.snitt)

Duo menn:

1 Team Voldsløkka (Robert Bue/Thorkild Schrumpf) 21.08

Duo mix:

1 Team Xtreme (Rune Dahl/Anne Benedikte Heggelund) 23.40

Trio kvinner:

1 UlCeVi (Cecilie Molander Ott/Vivian Grøm-Wilkens/Ulrikke Selmer) 36.25

Trio menn:

1 Team gabber (Daniel Rørvik/Ole Petter Bømark/Endre Solberg) 22.57

Trio mix:

1 DVostok (Ivan Lyubimov/Ivan Velmeskin/Olga Velmeskina) 28.15

Alle resultater: Alnaelva ned

Hjemmeside: Oslo Løpsfestival

Kondis forhåndsomtale: Oslo Løpsfestival starter i dag - 8 løp x 16 dager