I juni, juli og august er løpsvinduene åpne fra den respektive månedens første til siste minutt, og distansene er 5 og 10 km. Du kan løpe en eller begge, og du kan gjøre så mange forsøk du vil.



Det er kvinne- og herreklasser, og for at alle skal kunne konkurrere likt med hverandre rangeres resultatlistene etter WMAs aldersgradering.



I resultatlistene vil du også se din reelle tid, og i Strava-appen kan du fortløpende se din reelle plassering, uavhengig av kjønn og alder.



Det blir medaljer til alle når karusellen er avsluttet, og havner du på pallen en eller flere ganger, vil medaljen din være i valøren til den beste plasseringen du har oppnådd. I tillegg trekkes det ut tre vinnere hver måned som premieres med to kinobilletter hver.



Løpet foregår i Strava, men de legges også ut i appen JustMove. Der vil du bli sekundert av ei hyggelig dame som forteller deg hvordan du ligger an, hvor fort du løper og hvor langt du har igjen til mål. Jo flere som starter løpene i JustMove, desto flere sekunderes man mot!



Hele karusellen koster 60 kroner, og betalingsinstruksjon kommer i påmeldingsbekreftelsen du får på e-post.



Les alt om IUA-virtuellens Sommerkarusell her



