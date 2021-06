Nå skal det allerede her sies at dette ikke var et tradisjonelt motbakkeløp. Faktisk er det bare ei jente som ikke fikk tjuvstarte, og det var Therese Johaug. Hun startet for en gangs skyld helt sist i en jaktstart. Hun hadde én oppgave - å ta igjen løperne foran seg, og komme først opp til Grefsenkollen restaurant.



Konseptet

Du har allerede lest hovedessensen av opplegget, men her får du noe mer detaljert informasjon. På Strava finnes det et segment ved navn "Johaug Up Grefsenkollen". Segmentet er 2,44 kilometer langt, og har en stigning på 226 meter, noe som utgjør en stigningsprosent på 9,2. I løpet av de siste ukene har man kunnet kvalifisere seg for å bli plukket ut som deltaker. Denne kvalifiseringen har bestått i å løpe gjennom løypa på forhånd og laste opp økta til Strava. Deretter er det blitt foretatt en trekning for å plukke ut de som fikk delta. Det var som sagt 19 åpne plasser - kun jenter.



Tiden man har løpt på i testløpet, definerte hvor langt foran Johaug man fikk lov til å starte. Og Johaug har selvfølgelig også da løpt testløpet. Med andre ord, hvis alle jentene hadde løpt på akkurat samme tid som de gjorde i testløpet, så ville de alle ha krysset målstreken på samme tid. Det fantes selvfølgelig en fare for at noen hadde tatt det veldig rolig i testløpet, slik at de fikk god tid til å "slå" Johaug til toppen, men her så det ut til at de aller fleste hadde spilt med noenlunde åpne kort. Det vanket forøvrig også premie til den som løp nærmest sin testtid.



Spente før start

Det var en tydelig spent stemning i startområdet under oppvarmingen. Forståelig nok. Man vet at man skal ta ut det meste man har av krefter opp en motbakke, samtidig som man er ganske bevisst på at en av verdens råeste bakkeløpere kommer nærmere og nærmere.



Maria Sørbø var en av de heldige som ble trukket ut til å delta, og vi var selvfølgelig litt nysgjerrige på hva hun tenkte før start.

- Jeg er så spent, men jeg gleder meg stort! Hvis de tar utgangspunkt i mitt testløp, som jo er planen, så vil jeg starte cirka 7 minutter før. Jeg forventer at maskinen Johaug kommer ganske raskt etter. Men det er veldig moro å få være med, og jeg er fornøyd med hvilken som helst topp 20-plassering i samme løp som den store stjerna. Dette blir spennende. Det blir varmt. Og det blir gøy!



Maria Sørbø var spent, men veldig klar før start. Her fra dagens innspurt. Hun ble ikke tatt igjen. (Foto: Tom-Arild Hansen)



Klarte noen å holde unna?

Blant de andre løperne var det idrettslærere, fotballspillere, personlige trenere, OCR-løpere og selvfølgelig noen langrennsløpere. Kort oppsummert var det en ganske så sprek gjeng som gikk løs på de 226 høydemetrene opp til toppen. Men klarte noen å holde Johaug bak seg?



Ja. Før Therese Johaug passerte målstreken rett nedenfor Grefsenkollen Restaurant, løp det noen jenter under målseglet. Uoffisielle resultater viser at enkelte forbedret tiden sin fra testløpet med 3-4 minutter, så da var det kanskje noen som ga litt mer i dag enn da de testet seg første gang. Det er vel også et resultat av å ha startnummer på armen. Therese kom absolutt tidlig opp, og forbedret tiden sin fra testløpet med nesten 40 sekunder. Hun løp på uoffisielle 11:02, og det er ingen andre som har vært i nærheten av den tiden noen gang. Verken kvinner eller menn. Verken i dag eller tidligere. Hatten av.



Til TV2 fortalte Therese at hun var imponert over de andre jentene. Hun hadde mer enn nok med seg selv opp bakken, og vet ikke helt hvor mange hun tok igjen. Hun trodde før start at hun skulle løpe cirka 30 sekunder raskere, så der traff hun godt. Hun sier at det vanskeligste med denne løypa, er å disponere kreftene. Hun fortalte om en litt for røff start, og at det måtte jobbes med syre mot toppen.



Se video









KONDIS kommer tilbake med resultater.

Alle bilder: Tom-Arild Hansen













Therese Johaug i oppvarming.



Første kvinne opp bakken i dag.



Therese Johaug mot mål.



KONDIS kommer tilbake med resultater og en video fra arrangementet.