Innitmila er Hamarkarusellens lengste løp med start og mål ved Hol barnehage i Hamar. Løypa er 9 km og går i variert terreng for det meste på sti gjennom Furuberget og Frøbergsberget med innslag av grusvei og litt asfalt.



Kveldens vinner Lars Erik Kristiansen fra Furnes mot mål. (Foto: Esther Innselset)

Karusell for de aktive

Det ble varmt, tørt og tøft for mange i løypa med godt over 200 høydemeter. Arrangørene, Innit AS, fikk likevel gode tilbakemeldinger på en litt annerledes og variert løype. Som det første løpet i den nye Hamarkarusellen, Tipperunden, var det god deltakelse blant de aktive med 30 til start, mens bare fire trimmere tok runden.

Ole Jørgen Kristiansen var førstemann i mål på 38:25, fulgt av Patrick Åserud 20 sekunder bak. Henning Mortensen kompletterte "pallen" ytterligere halvminuttet senere.

Åste Narmo hadde med 45:36 nær tre minutters vinnermargin til Louise Skak med Anna Bårdseng på en enda klarere 3. plass.

Neste løp i Hamarkarusellen går allerede kommende onsdag, 16. juni, med Fylkeshuset BIL som arrangør av det 4 km lange Oddenløpet på Domkirkeodden.





Åsta Narmo smiler inn til seier i Innitmila. (Foto: Esther Innselset)



Resultater Hamarkarusellen - Innitmila 09.06.2021: Kvinner: Pl Fornavn Etternavn Klubb Klasse Tid Etter 1 Åste Narmo HAMAR K40-49 45:36 00:00 2 Louise Skak Romerike Ultraløperklubb K40-49 48:21 02:45 3 Anna Bårdseng Vang Skiløperforeningen K20-29 53:42 08:06 4 Bente Langøigjelten HAMAR K50-59 58:24 12:48 5 Turid Borud Innlandet Fylkeskommune BIL K60-69 1:04:17 18:41 Menn: 1 Ole Jørgen Kristiansen FURNES M30-39 37:25 00:00 2 Patrick Åserud Skiforeningen M50-59 37:45 00:20 3 Henning Mortensen Lillehammer IF M40-49 38:16 00:51 4 Ove Antvord Haugereid Hedmarkens Langspringere M30-39 38:29 01:04 5 Håvard Ellefsen VANG PÅ HEDMARKEN M40-49 39:37 02:12 6 Espen Almlid Hamar Skiklubb M40-49 40:41 03:16 7 Lars Erik Jevanord Handelsbanken M40-49 42:23 04:58 8 Tor Inge Gjøvik Mulelid HAMAR M30-39 42:29 05:04 9 Thomas Pedersen BRUMUNDDAL M40-49 42:34 05:09 10 Jan Erik Mathiassen Ottestad IL M50-59 42:45 05:20 11 Jo Reistad FURNES M40-49 42:54 05:29 12 Jan Hovde Asko M50-59 43:01 05:36 13 Lars Gunnar Skogen VANG PÅ HEDMARKEN M40-49 46:42 09:17 14 Sindre Bårdseng Vang Skiløperforening M40-49 49:53 12:28 15 Steinar Vasaasen Eidsiva BIL M60-69 50:20 12:55 16 Frank Lundsbakken Lundsbakken Elektro AS M30-39 51:42 14:17 17 Olav Fosshaugen Hedmarkstoppen Mekk&Brekk M30-39 52:01 14:36 18 Ronny Bohrmann Team Innit M40-49 55:06 17:41 19 Arne Heimdal Tine M70-79 01:25 23:00 20 Jørn Petter Gjermundsen Bilxtra M50-59 1:08:10 30:45 Trim: Mari Berndtsson ILSENG Trim Kim Nergaard VALLSET Trim Reidar Melvold Anebyhus Trim Einar Stensby Løten Kommune Trim



