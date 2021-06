Forutsatt at koronasituasjonen ikke endrer seg drastisk så gjennomføres løpet etter planen som selv-support løp med start på Savalsætra fredag 25. juni kl. 16.00. Maks antall deltagere er satt til 50 med påmeldingsfrist 20. juni.

Dette er en fin og variert løype på lettløpt skogsti avbrutt av noen myrpartier og bratte bakker. Målet er å besøke samtlige 6 DNT-hytter som eies av HHT langs ruta. Starten vil være på Savalsætra i Løtenfjellet (519 moh) med målgang på Morskogen vokterbolig som ligger idyllisk til ved mjøskanten (123 moh). Tingstadkoia og Fløtdamkoia vil bli reservert til løpere denne dagen, så her blir det mulighet for litt hvile om noen skulle ønske det. Samtlige som fullfører løpet og har besøkt alle hyttene innen tidslimit på 28 timer vil få medalje.



Pris: Kr 300,- for DNT-medlem/kr 500,- for ikke-medlem. Dette dekker brødmat underveis og enkel varm mat ved ankomst Morskogen samt bagasjetransport. Eventuell transport Hamar-Savalsætra koster kr 150,- (som betales ved frammøte). Kontaktperson: Thomas Pedersen, tlf. 911 86 726



Tidligere omtale: HHT ultra - nytt løp 90 km sørover langs Rondanestien

Status norske ultraløp 2021: Påmeldingsstatus og siste nytt

PÅMELDING