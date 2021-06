Det blir tidenes mønstring av løpere i alle aldre på de sentrumsnære gang- og sykkelstiene i Kongsvinger lørdag. Her er det Sylvia Holmseth (44), Kasper Vangen (50), Lars Ringstad (31) og Roland Platek som er i gang på sin 5 km i fjor. (Foto: Trond Hansen)

Bildegallerier fra 2020-utgaven:

Med en times mellomrom vil det bli skilt sterkere på deltakerne på 5 km og 10 km slik at det totale antallet kan økes til 300. Arrangørene måtte stoppe påmeldingene en uke, men den er nå er åpen igjen. En god nyhet for alle løpssigne som ikke var raske nok med påmeldingen, og selvsagt veldig hyggelig for arrangørene som aldri har opplevd liknende interesse.

Påmelding er åpen med maks 150 startplasser på 10 km, 100 startplasser på 5 km og 50 startplasser på 5 km trim. En uke før løpet er det henholdsvis 25, 36 og 22 startplasser igjen på de respektive distansene. Dette er det endelig antallet som tillates startplasser og det er først til mølla som gjelder.

Opptil 12 startpuljer





Løpet var fulltegnet også i fjor med 200 deltakerne, hvorav 183 startet. Med 157 fullførende i aktive klasser og 23 i trimklassen ble det ny deltakerrekord med 180 fullførende.





Endre Hjelseth (210), Terje Gubrandsen (205) og Halvor Korbøl Thoner var alle topp 10 i fjorårets rekordutgave av Sentrumsgateløpet. (Foto: Trond Hansen)





Samleside for Sentrumsgateløpet med reportasjer fra alle utgaver 2010-2020