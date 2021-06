Best i Europa i år

16-åringen fra Raufoss IL senket persen med tre sekunder og spurtet fra duoen Amanda Marie Grefstad Frøynes, Sem IF og Sigrid Bjørnsdatter Wahlberg, Ranheim IL med sju tideler på de siste 100 meterne.. Hele ti av elleve løpere løp under 2:10 i besteheatet på 800 meter for kvinner. Malin Hoelsveens løp er det 6. raskeste i J16 i Norge gjennom alle tider og nummer seks i U18-klassen i verden i år. Hun er foreløpig aller beste europeiske 2005-modell på distansen i år!



Fra v.: Amanda Marie Grefstad Frøynes fra Sem IF (151) sammen med Tjalve-trioen Selma Løchen Engdahl (199) Solveig Cristina Hernandez Vråle (201) og Sigrid Jervell Våg (235). (Foto: Eirik Førde)

Unggutter imponerte også

Herrenes oppgjør ble vunnet av Ånung Viken fra Vollan IK på 1.51,50 drøye sekundet foran årets komet på 5000 m Magnus Thuv Myhre fra Brandbu som fikk 1.52.78 i sin debut på distansen. Det var likevel ungguttene som imponerte mest. Benjamin Olsen fra Sarpsborg (16) løp inn til 3. plass på 1:53.05, mens SK Vidars Andreas Fjeld Halvorsen (15) løp på 1:53.41 som femtemann. 2005-modell Andreas Fjeld Halvorsen er nummer tre i G16 i Norge gjennom alle tider.

Frontløper

Petter Johansen var i en klasse for seg på siste halvdel av 5000 m som ble vunnet på 14.16,66 ti sekunder bedre enn sin egen personlige rekord satt i Per Halle Invitational for tre uker siden der han også viste seg som en dravillig løper. På Bislett var Lillehammerløperen fra Nes i Ringsaker nesten hele langsida foran neste løper Marius Garmann Sørli fra Ask Friidrett som fikk 13.28,39.

Med 16:25,72 var Vienna Søyland Dahle sekundet foran Kristine Eikrem Engeset i kvinnenes 5000 m.





En dravillig Petter Johansen under Per Halle Invitational i Tønsberg. (Foto: Samuel Hafsahl)



