“This was a dream come true” utbrøt Stian Angermund til reporterne som intervjuet ham på live-sendingen fra fjelløpet L'olla De Nuria.

I årets Golden Trail World Series, altså verdensserien for fjelløp, så gikk sesongens første løp i dag i Spania, oppe i Pyreneene. Det var L'olla De Nuria som åpnet sesongen, et løp på 21,5 km opp over flere fjelltopper, med en samlet stigning på 1.930 meter før løperne måtte ned igjen tilbake til landsbyen der de startet.

Stian Angermund har vært en av de sterke løperne i denne serien, og det er en veldig god prestasjon å vinne et slikt løp i konkurranse med verdens beste fjelløpere.

På live-stream-sendingen kommenterte han sitt eget løp slik:

– Det var et tøft løp i dag. Jeg følte meg veldig bra fra start i dag. Jeg var i front da Remi Bonnet la seg foran meg, og han dro veldig hardt. Da bestemte jeg meg for å slippe ham, for det ble litt for hardt for meg. Da vi nådde den første toppen, Puigmal, tok jeg han igjen, og deretter fulgte vi sammen mesteparten av den eggen. Da fikk jeg en luke, og jeg fikk høre etterpå at han hadde hatt et fall.

– Etter dette så jeg at Davide og Nadir ikke var så langt bak meg , og jeg visste at Nadir var en veldig god utforløper. Så da tenkte jeg at det var en god ide å rykke i fra så han ikke tok meg igjen. Og jeg følte jeg var litt bedre enn Remi nedover, men det viste seg at han var veldig flink til å følge meg. Da jeg først fikk en luke så prøvde jeg bare å dra hardt på både opp og ned for å øke den luken.

– Det er veldig vakkert landskap, så jeg føler at dette er mitt annet hjem.

– Jeg har vært en og en halv uke i Avr Iar, litt nord for Chamonix. Det er 1800 meters høyde. Jeg tror det hjelp meg mye for dette løpet. Jeg har følt meg veldig bra de siste dagene.

Stian Angermund skryter også uhemmet av miljøet og stemningen rundt fjelløpet:

– Da jeg løp oppover følte jeg at hele dalen heien på meg! Det var helt fantastisk å løpe oppover å se alle smilene som folk delte meg meg. Det var helt utrolig. “This was a dream come true”.

– Men jeg var veldig nervøs før start i dag. Det har vært en lang periode uten konkurranser så jeg visste ikke helt hvordan nivået var i forhold til de andre.

Tiden til Stian var en forbedring av løyperekorden til Kilian Jornet, i 2009 løp han inn til tiden 2:14:56. Stian løp i dag inn på 2:04:16:

– Jeg er veldig godt fornøyd med gode resultater, men jeg fokuserer ikke så mye på rekorder, forholdene kan være veldig forskjellige. Og jeg har hørt at da Kilian satte sin rekord så var løypen litt forskjellig fra i dag.

– Det er slik at når man når mållinjen og vet at man har fått gitt alt, det er den beste følelsen!

– Uansett om man har blitt nummer en eller hundre.

Nå er planen til Stian Angermund å delta i Mont Blanc Marathon (4. juli) og Dolomyths Run (18. juli). Så reiser han hjem til Norge og Bergen og sesongen der.

