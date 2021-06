Endelig mulig me o-løp med fullt klassetilbud, Asker var først ute og totalt tok 431 o-løpere turen til Kjekstadmarka. Her fikk de gode og utfordende løyper i et flott terreng. Løpet var også 2. løp i Trimtex cup for 13-16 åringer. Her ble jenteklassene vunnet av Nydalsjentene Helene Scheele og Eira Skaarer Wiklund, mens gutteklassene ble vunnet av Simen Sommerstad Røste, Kongsberg og Jonas Fenne Ingierd, Bækkelaget.

I seniorklassene var det Marion Aebi, Tyrving og Jon Aukrust Osmoen, Nydalen som var raskest mellom postene. Jentenes juniorklasser ble vunnet av Pia Young Vik og Oda Scheele, begge Nydalen, mens blant juniorguttene var Anselm Reichenbach, Oppsal og Isak Jonsson, Nydalen raskest.

Flere bilder etter resultatlisten

Resultater

D 13-14, 3 600 m:

1) Helene Scheele, Nydalens SK, 30.36,

2) Jenny Danevad, Fredrikstad SK, 33.46,

3) Amalie Myrvold Skovlyst, Kongsberg OL, 37.44.

D 15-16, 4 500 m:

1) Eira Skaarer Wiklund, Nydalens SK, 40.56,

2) Ingeborg Roll Mosland, Oppsal Orientering, 42.10,

3) Marie Scheele, Nydalens SK, 42.54.

D 17-18, 5 800 m:

1) Pia Young Vik, Nydalens SK, 43.09,

2) Gjendine Gjelstad Rebård, Sandefjord OK, 50.56,

3) Inga Skaarer Wiklund, Nydalens SK, 52.35.

D 19-20, 7 100 m:

1) Oda Scheele, Nydalens SK, 1.04.27,

2) Ane Sofie Krogh, NTNUI, 1.08.11,

3) Mina Jørgensen, Tyrving IL, 1.09.36.

D 21-, 8 100 m:

1) Marion Aebi, Tyrving IL, 1.10.06,

2) Tilla Farnes Hennum, NTNUI, 1.19.15,

3) Therese Haare, Konnerud IL, 1.19.56.

H 13-14, 3 700 m:

1) Simen Sommerstad Røste, Kongsberg OL, 31.06,

2) Erlend Sommerhein, Fossum IF, 31.20,

3) Magnus Sigurdsson, Stokke IL, 31.28.

H 15-16, 6 000 m:

1) Jonas Fenne Ingierd, Bækkelagets SK, 45.15,

2) August Hellerud Sire, Konnerud IL, 46.05,

3) Martin Christoffer Borg, IL Koll, 46.11.

H 17-18, 7 100 m:

1) Anselm Reichenbach, Oppsal Orientering, 51.49,

2) Philip Lehmann Romøren, Fossum IF, 54.30,

3) Ask Olaussen, Oppsal Orientering, 57.47.

H 19-20, 8 100 m:

1) Isak Jonsson, Nydalens SK, 54.59,

2) Nils Tveite, Ås-NMBU Orientering, 58.29,

3) Sondre Ytterbø, Asker Skiklubb, 1.09.16.

H 21-, 9 800 m:

1) Jon Aukrust Osmoen, Nydalens SK, 1.04.44,

2) Torgeir Nørbech, Tyrving IL, 1.05.14,

3) Vegard Gulbrandsen, NTNUI, 1.10.05.